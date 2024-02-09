Нет выхода: стало известно, почему Фьюри не сможет отказаться от боя с Усиком 18 мая

Промоутер Александр Красюк мало сомневается в том, что Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) вновь откажется выйти в ринг против Александра Усика (21-0, 14 КО). Представитель нашего чемпиона назвал два главных фактора, которые убеждают его в том, что долгожданный поединок 18 мая все же состоится.

Такое мнение Красюк выразил в интервью YouTube-канале Seconds Out. По словам опытного украинского промоутера, Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, находится под серьезным прессингом, а организаторы шоу из Саудовской Аравии нашили методы влияния на Фьюри.

"Тайсон Фьюри находится под серьезным давлением. Причем он сам себя загнал в подобные условия. Во-первых, ему придется заплатить 10 миллионов, если он не выйдет в ринг. Я имею в виду, что ему придется это сделать из своего кармана. Во-вторых, организаторы из Саудовской Аравии поставили на кон свою репутацию, чтобы спасти репутацию Тайсона Фьюри. И это еще один аспект давления на ментальность Фьюри. И только он сам в этом виноват", – сказал Красюк.

Изначально бой планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента. Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу, при этом не став обвинять соперника за это. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь, легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

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