Стало известно, какой боксер хочет заменить Фьюри в бою с Усиком 18 мая

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) может стать соперником Александра Усика (21-0, 14 КО) в поединке 18 мая. Вероятность, что это произойдет, зависит от того, сможет ли выйти на бой с украинцем Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом в интервью порталу talkSport заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн. По его словам, уроженец Уотфорда будет готов заменить Фьюри уже через десять недель после своего противостояния с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО), которое запланировано на 8 марта.

"Мы будем готовы. Самое удивительное то, что он сможет боксировать четыре раза за 11 месяцев, и это было для него блестяще. Это освежает его карьеру после стольких периодов бездействия из-за Covid и проведения обязательных защит. В какой-то момент ему понадобится отдых, но если он хорошо справится с Нганну и представится такая возможность, я думаю, он будет готов драться с Фьюри или Усиком", – сказал Хирн.

Отметим, что Усик намерен провести бой 18 мая вне зависимости от соперника. При этом с Джошуа украинец уже дважды дрался в 2021-2022 года, когда добыл две победы по очкам.

Изначально бой Александра и Тайсона планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

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