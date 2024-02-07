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Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
6,5 т.
Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC)Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) опроверг слухи о том, что он не станет драться с Александром Усиком (21-0, 14 КО) и завершит карьеру. Цыганский король, как называют британца, категорично подчеркнул, что в его планах провести еще пять боев.

Об этом Фьюри заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Супертяж из Манчестера отметил, что после противостояния с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе, он намерен подраться с Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и дать реванш Фрэнсису Нганну (0-1, 0 КО).

Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео
Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео

"Я слышу, что люди говорят, что я завершу карьеру или собираюсь это сделать. Я не завершу карьеру. У меня будет два боя с Усиком – дважды за звание абсолютного чемпиона мира. Потом я подерусь с Джошуа. Один раз или дважды, если он захочет реванш после того, как я его побью. И потом я проведу реванш с Нганну. Так что это только начало. Я никуда не собираюсь уходить. Ни-ку-да!" – категорично подчеркнул Фьюри.

Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео

Напомним, 18 мая британец должен подраться с украинцем. Изначально бой должен был пройти 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео
Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу, при этом не став обвинять соперника за это. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео
Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь, легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля.

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