Тайсон Фьюри сделал заявление по поводу завершения карьеры, анонсировав сразу пять боев. Видео

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC)Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) опроверг слухи о том, что он не станет драться с Александром Усиком (21-0, 14 КО) и завершит карьеру. Цыганский король, как называют британца, категорично подчеркнул, что в его планах провести еще пять боев.

Об этом Фьюри заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Супертяж из Манчестера отметил, что после противостояния с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе, он намерен подраться с Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и дать реванш Фрэнсису Нганну (0-1, 0 КО).

"Я слышу, что люди говорят, что я завершу карьеру или собираюсь это сделать. Я не завершу карьеру. У меня будет два боя с Усиком – дважды за звание абсолютного чемпиона мира. Потом я подерусь с Джошуа. Один раз или дважды, если он захочет реванш после того, как я его побью. И потом я проведу реванш с Нганну. Так что это только начало. Я никуда не собираюсь уходить. Ни-ку-да!" – категорично подчеркнул Фьюри.

Напомним, 18 мая британец должен подраться с украинцем. Изначально бой должен был пройти 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу, при этом не став обвинять соперника за это. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь, легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля.

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