Фьюри откажется от боя с Усиком в конце апреля и провалит тест на наркотики: болельщики разносят Тайсона из-за 'выдуманной' травмы

Фанаты бокса по всему миру крайне разочарованы переносом боя за абсолют в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) на 18 мая, называя чемпиона WBC ленивым симулянтом, который организовал свое рассечение. Даже на родине "Цыганского короля" его подвергли нещадной критике за трусость и постоянные интриги.

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Мы просмотрели, как любители бокса комментировали новости про травму Фьюри и перенос боя с Усиком на популярных ресурсах Великобритании, среди которых Daily Mail, The Independent, The Daily Telegraph. В отговорки Тайсона не верят даже на его родине, сочувствуя украинцу.

Большинство любителей бокса с туманного Альбиона, а также читатели из других стран очень разочарованы травмой "Цыганского короля" и считают, что она не была случайной. Фанаты уверены, что "пузо" чувствует, что может проиграть, и просто бегает от украинца. А накануне боя 18 мая Фьюри придумает новую причину, чтобы не выходить в ринг против Александра.

"Это никогда не произойдет", "Этот клоун и его семья снова найдут способ увернуться", "Что дальше, сломанный ноготь?", "Да, да, да... толстый лентяй, наверное, уже придумывает оправдание. Этот парень позорит бокс", "Я готов поспорить, что Тайсон откажется от боя в конце апреля, порез не заживет", "Больше шансов, что Али сразится с Фрейзером", – писали разгневанные фанаты.

"Этот бой никогда не произойдет, что-то случится ближе к новому поединку, и об этой затее забудут те, кто в здравом уме, как тогда, когда он продолжал уклоняться от Эй Джея", – уверен фанат из Бристоля.

"Ради бога, просто лишите этого человека титула", – отозвался любитель бокса из Австралии.

Болельщики с опытом уже просто устали от бесконечных закулисных игр "Цыганского короля". И, несмотря на флаг, симпатизируют украинцу.

"Я люблю британский бокс. Ходил на мероприятия со времен Магри, Хоупа и Стрейси. Политика, ссоры и оправдания сегодняшней игры заставили бы покраснеть даже таких, как Микки Дафф. Хорошо, что его вырезали при подготовке, но ты просто знал, что что-то случится. У Фьюри, как и за спиной Эй-Джея, стояла нация, но это было пофигу. У Усика терпение святого, и я надеюсь, что он победит его", – написал разгневанный комментарий Марк.

"Английский боксер или нет, но я чувствую себя сейчас, как команда Усика", "Психическое здоровье станет следующей постановкой", "Фьюри – только рот и никаких действий. Он боится драться с ним", "Мошенник упускает бой, который он проиграет!.. Он – фальшивый", – несется в комментариях в адрес Тайсона.

"Какая на самом деле пустая трата времени эта огромная глыба. Как бы мне хотелось, чтобы он просто ушел на пенсию и оставил нас всех в покое. Эта маленькая печальная эпоха в боксе в тяжелом весе должна закончиться и быть забытой", – Scot3land.

Болельщик из Швейцарии вспомнил, что Тайсону не впервой бегать от опасного соперника. Похожая ситуация была с организацией реванша с другим украинцем, Владимиром Кличко: "Фьюри симулировал травму лодыжки, чтобы отказаться от реванша с Кличко. Затем он отказался от перенесенной даты, потому что ему было "грустно". Парень – трус".

Хотя есть и те, кто считает, что поединок за звание абсолютного чемпиона все-таки состоится. А британец придумал историю с рассечением, чтобы получить больше времени для подготовки.

"Фьюри нужно было больше времени, поэтому он нанес себе травму", "Трудно поверить, что это было "случайно". Он тормозит. Он был потрясен в своем последнем бою и боится Усика", "Это было сделано для того, чтобы выиграть больше времени для непригодного и плохо подготовленного Фьюри", – писали болельщики.

"Никакого сюрприза нет. Во время подготовки к бою они носят шлемы, поэтому я подозреваю, что он не готов, и ему нужен повод. Учитывая его образ жизни и возраст, сможет ли он когда-нибудь быть в достаточной форме, чтобы драться на высоком уровне?", – задается вопросом британский болельщик.

"Другой способ сказать: "Фьюри снова получает именно то, что хочет, и бой откладывается еще на 3 месяца, чтобы дать ему дополнительное время для тренировок". Лучше разделить кошелек, выбрать угол, перчатки, местоположение, а также получить большую часть PPV, и теперь он еще может выбирать, произойдет ли это вообще и когда это будет. Я представляю вам человека из народа, дамы и господа, приземленного Тайсона Фьюри, который говорит, что предпочитает Саудовскую Аравию, поскольку они относятся к нему как к королю, в то время как дома он должен ждать в очереди в аэропорту, как мы, простые смертные. К тому времени, когда этот бой состоится, он будет драться раз в 16 месяцев", – разнес земляка любитель бокса.

"Фьюри никогда не царапал глаза, когда боролся с отбросами, такими как Уайлдер и Чисора. Он – трус и очень чувствителен к тому, когда кто-то честно говорит о его крайне посредственных талантах", – считает Рамми, земляк Тайсона из Манчестера.

"Фьюри просто нужно было больше времени, чтобы прийти в форму. При всех его оскорблениях в адрес Усика оказывается, что он – ленивый пузырь", – пишут о Тайсоне.

А после того, как Фьюри поделился феноменальной трансформацией своего тела в социальных сетях, пошли разговоры, что Тайсон не мог так быстро превратиться из ленивого толстяка в подтянутого атлета без определенных препаратов. И, скорее всего, запрещенных. Поэтому, чтобы не погореть на допинге, ему пришлось поработать над переносом боя с Усиком с февраля на май.

"Он провалит тест на наркотики", "Просто хочет больше времени, чтобы подготовиться и вывести наркотики из организма после трансформации из мистера Жирного. Доступны ли эти таблетки в свободной продаже?", – спрашивает болельщик.

А через пару дней после информации о травме и отговорок Фьюри и его команды фанаты бокса начали писать, что сначала на фото Тайсона был рассечено одно веко, а потом – другое.

"Я так разочарован. Я всегда защищал Фьюри. Но больше не могу. Если бы вы правильно готовились к такому бою, вы бы ни за что не получили такую ​​травму. Он несерьезен", – начали терять веру в "Цыганского короля" его фанаты.

Хотя самые преданные еще пытались защитить британца: "Мотивированный Тайсон остановит Усика. Фьюри снова продемонстрировал свою решимость после того, как с Нганну был большой лишний вес, и он сбросил этот вес. Вместе со всеми своими сверстниками и великими боксерами, которые готовили его к бою с Нганну, он знает, что подвел себя, и мы увидим мега-бой 18 мая".

Но после таких комментариев в адрес Фьюри фанатов жалели и называли заблудшими.

Многие болельщики пришли к выводу, что во время октябрьского поединка с Франсисом Нганну, который британец по сути проиграл непрофессиональному боксеру, а затем и во время последнего своего тренировочного лагеря Фьюри понял, что уже не тянет и Усик может отправить его на пенсию. И теперь думает, как выкрутиться, ведь серьезные "саудовцы не позволят ему выйти из боя".

"Было много разговоров о том, что Тайсон испытывает трудности на тренировках, его сбивают с ног маленькие спарринг-партнеры и т. д. Возможно, он уже закончил и знает это", "Не могу дождаться, когда эта пустая трата места уйдет на пенсию навсегда", – пишут любители бокса.

"Усик в любом случае отправил бы его в отставку. Срок годности Фьюри уже истек, и он становится все более непопулярным из-за своих выходок перед боем, уклонения от законных угроз и поведения отца как сумасшедшего. Плюс его игра против Нганну была дьявольской", – уверен Патрик Мерфи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тайсон Фьюри с оскорблениями набросился на Александра Усика после переноса поединка. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой украинца и британца.

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