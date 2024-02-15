'Должны использовать': WBC готовит революционное решение по бою Усик – Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с инициативой об использовании системы видеоповторов во время поединка Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и АлександраУсика (21-0, 14 КО). Функционер выразил уверенность в том, что это поможет избежать множества спорных ситуаций.

Об этом Сулейман заявил в интервью журналистам, а его слова приводит портал Daily Mail. Мексиканский глава WBC, поясом которого владеет Фьюри, отметил, что его организация имеет опыт использования видеотехнологий и будет настаивать на их применении во время боя британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира.

"Мы начали использовать мгновенные повторы 12 лет назад. Например, в бою Фьюри и Нганну, когда Тайсон получил рассечение. Рефери не увидел причину удара, а на большом экране мы увидели, что это был удар головой, поэтому сразу же признали это ударом головой. Мы должны иметь мгновенные повторы, особенно в таких поединках, потому что последнее, чего вы хотите, – это споры, которые убивают спорт. Мы должны использовать доступные технологии и извлекать из них максимальную пользу", – сказал Сулейман.

Изначально бой Александра и Тайсона планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам. Также определился один из желающих заменить Тайсона в поединке.

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