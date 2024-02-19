Запасной вариант: названо имя боксера, который заменит Фьюри в бою с Усиком

Хорватский супертяж Филип Хргович (17-0, 14 КО) станет соперником Александра Усика (21-0, 14 КО) в бою 18 мая в случае невыхода на ринг Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Такое условие прописано в обновленном контракте на поединок между украинцем и британцем, который должен состояться в Саудовской Аравии.

Об этом в интервью Fruity Slots рассказал один из тренеров украинца Сергей Лапин, пишет издание Manchester Evening News. По его словам, шоу в Эр-Рияде состоится в любом случае, о чем боксеров уведомили организаторы, напомнив спортсменам о 10-миллионом штрафе за неявку на бой.

"Надеюсь, Усик получит шанс свести счеты с Фьюри 18 мая, но если он продолжит уклоняться, то у нас в соглашении есть пункт о замене Фьюри на Филиппа Хрговича. Хргович – запасной соперник, поэтому шоу продолжится независимо от того, появится ли Фьюри на ринге. Если Фьюри наконец осмелится выйти на ринг 18 мая, то для него это будет страшный сон, он никогда в жизни не боксировал с боксером такого уровня", – сказал Лапин.

Ранее украинский тренер выразил полную уверенность в том, что Усик просто деклассирует Фьюри. Изначально бой Александра и Тайсона планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

Также определился один из желающих заменить Тайсона в поединке. А Всемирный боксерский совет (WBC) готовит революционное решение по бою. В свою очередь бывший чемпион мира в полусреднем весе Стив Каннингем назвал неожиданную причину, почему Усик побьет Фьюри.

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