'Могу только извиниться': Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком и показал фото травмы

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) извинился за перенос поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, подтвердил, что получил травму во время подготовки, чем сильно разочарован.

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Слова Фьюри передает промоутерская компания Queensberry Promotions на своей странице в социальной сети Instagram. Организация также предоставила фотодоказательство том, что ее клиент действительно получил рассечение над правым глазом в одном из спаррингов.

"Я абсолютно опустошен после столь долгой подготовки к этому бою, ведь находился превосходной форме. Мне жаль всех участников этого огромного события, и я буду усердно работать над переносом даты, как только глаз заживет. Я могу только извиниться перед всеми, кто пострадал, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков, а также наших друзей в Королевстве Саудовская Аравия", – прокомментировал Фьюри.

Добавим, что, по данным СМИ, украинский чемпион не станет отменять свое возвращения на ринг 17 февраля. Уже названо имя вероятного соперника Усика.

Как сообщали OBOZ.UA, бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер еще в начале года выражал уверенность в том, что поединок Усика и Фьюри не состоится в запланированные сроки.

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