На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики был вынесен на голосование законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до 150 евро,

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то есть о введении 20-процентного НДС на большинство международных отправлений.

В заседании налогового комитета, в частности, принял участие министр финансов Сергей Марченко, напомнивший, что в законопроект необходимо в целом принять до октября, как это предусмотрено договорённостью с МВФ и от чего зависит, получит ли Украина очередной транш от ЕС в размере 4 миллиардов евро.

Он также подчеркнул, что иначе фактически работают дискриминационные условия для внутреннего производителя, ибо его товары облагаются этими 20%.

Согласно законопроекту:

для ряда товаров предусмотрены определённые льготы, однако большинство посылок из-за рубежа подпадут под НДС;

не будут облагаться налогом посылки некоммерческого характера "от гражданина к гражданину" стоимостью до 45 евро - независимо от товара, но кроме запрещенных к пересылке;

при этом НДС на импортируемые товары, приобретённые через маркетплейсы, начиная с 0 евро, будет начисляться сразу при покупке (такая уплата будет обеспечиваться маркетплейсами или их представителями).

В действительности же, добавляю я от себя, речь идёт не о выравнивании налоговых условий для отечественных и импортных товаров, а о создании двойного обложения импортных,

поскольку в стране происхождения они уже до того были обложены местным НДС, сумма которого при пересечении границ ЕС не возвращается, ведь почта этого не делает -

в отличие от таможни, когда товар не высылается, а самостоятельно вывозится туристом.

Так что украинских граждан при получении посылок из-за рубежа именно во время войны будут вынуждать уплачивать повторный налог за уже обложенный товар,

НДС за который до того был уплачен (в составе цены!) его зарубежным приобретателем, высылающим теперь этот товар в Украину, -

ради того, чтобы государству эти деньги помогли в его отношениях с Международным валютным фондом.