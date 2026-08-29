Азербайджан успешно развивает двусторонние связи со многими важными странами мира, одновременно снижая влияние России на регион Южного Кавказа и за его пределами.

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Баку и Ташкент формируют альтернативную России энергетическую ось сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан последовательно расширяют экономическое, энергетическое и инвестиционное сотрудничество, формируя новые прямые связи между Южным Кавказом и Центральной Азией и снижая зависимость от традиционных российских экономических и транспортно-энергетических каналов. В ходе IV Межрегионального форума "Азербайджан—Узбекистан" в Ташкенте министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что государственная нефтяная компания SOCAR выходит на розничный рынок Узбекистана. Одновременно азербайджанская компания "AzerGold" совместно с узбекскими партнерами будет проводить геологоразведочные работы и участвовать в добыче золота.

Расширение сотрудничества охватывает стратегически важные сектора и способствует формированию новой системы экономической взаимозависимости между двумя государствами. Привлечение азербайджанских компаний к энергетическим и добывающим проектам в Узбекистане создает дополнительные каналы взаимодействия между Центральной Азией и Южным Кавказом, усиливая роль Баку и Ташкента в формировании диверсифицированной региональной экономической и энергетической системы.

Баку делает ставку на турецкие оборонные технологии

Параллельно Азербайджан углубляет военно-техническое сотрудничество с Турцией, постепенно укрепляя собственный оборонный потенциал и снижая зависимость от российских военных технологий.

В Баку состоялась встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с делегацией во главе с председателем правления турецкой компании "Baykar" Сельчуком Байрактаром. Стороны обсудили перспективы развития совместного производства, в частности беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, а также определили дальнейшие направления военно-технического сотрудничества.

Закир Гасанов подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания совместного производственного потенциала на основе внедрения передовых технологий и инноваций. Сельчук Байрактар, со своей стороны, отметил, что взаимные визиты способствуют углублению азербайджано-турецкого военного и военно-технического партнёрства.

Для Баку это сотрудничество имеет не только военно-техническое, но и стратегическое значение. В условиях трансформации системы безопасности на Южном Кавказе и постепенного ослабления монопольного влияния России Азербайджан расширяет круг внешних партнёров и укрепляет собственную стратегическую автономию. Турция при этом выступает не только поставщиком современных оборонных технологий, но и ключевым стратегическим партнёром, способным уравновешивать российское влияние в регионе.

США усиливают экономическое присутствие на Южном Кавказе

В то же время Вашингтон активизирует свое экономическое присутствие на Южном Кавказе, делая ставку на развитие Транскаспийского торгового пути — Срединного коридора. Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал заявление относительно декларации, подписанной годом ранее между США, Азербайджаном и Арменией, в рамках которой предусматривается создание Транскаспийского фонда предпринимательства. Его целью является стимулирование инвестиций частного сектора вдоль Срединного коридора, соединяющего Центральную Азию, Южный Кавказ и европейские рынки.

Рубио также выразил надежду на дальнейший прогресс в достижении долгосрочного мира на Южном Кавказе. Активизация американского участия свидетельствует о стремлении Вашингтона укрепить экономические и политические позиции в регионе, одновременно содействуя развитию альтернативных российским транспортных маршрутов.

Развитие Срединного коридора имеет стратегическое значение, поскольку создаёт дополнительные возможности для перемещения товаров между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой в обход российской территории. В долгосрочной перспективе это способно усилить транспортно-экономическую самостоятельность государств региона и снизить их зависимость от российской инфраструктуры.

Ереван и Баку формируют новую модель экономических отношений

Параллельно Ереван и Баку начинают формировать новую экономическую модель двусторонних отношений без посредничества Москвы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии повестки взаимной торговли товарами между Арменией и Азербайджаном.

Развитие торговых связей между двумя странами происходит на фоне общей перестройки региональной системы отношений и усиления ориентации Еревана на развитие связей с западными партнёрами. В то же время углубление экономического взаимодействия между Арменией и Азербайджаном имеет непосредственное политическое измерение.

Потенциальное расширение экспорта Армении в Азербайджан является сигналом постепенного перехода от конфронтационной модели к прагматическому экономическому сотрудничеству. В случае дальнейшего развития этот процесс может стать одним из практических инструментов закрепления мира между двумя странами и способствовать формированию новой региональной архитектуры безопасности и экономического взаимодействия.

Одновременно нормализация отношений между Ереваном и Баку объективно снижает потребность в роли Москвы как традиционного посредника и арбитра на Южном Кавказе.

Вашингтон усиливает стратегические связи с Баку

Важным элементом этой трансформации является также укрепление отношений Азербайджана с США. Государственный департамент США сообщил Конгрессу о продлении освобождения Азербайджана от ограничений, предусмотренных статьей 907 Закона о поддержке свободы, принятого в 1992 году. Статья 907 ограничивает предоставление Азербайджану американской помощи, однако в 2001 году Конгресс предоставил президенту США право приостанавливать действие этих ограничений. С тех пор американские президенты ежегодно продлевают соответствующее освобождение.

Продление действия этого механизма имеет значение не только для двусторонних отношений между Вашингтоном и Баку. Оно также отражает более глубокие изменения геополитической конфигурации Южного Кавказа. Усиление американского присутствия, развитие альтернативных России транспортно-энергетических маршрутов, углубление азербайджано-турецкого военно-технического партнёрства и формирование новых экономических связей между Арменией и Азербайджаном постепенно меняют баланс влияния в регионе.

В совокупности эти процессы свидетельствуют о формировании на Южном Кавказе и прилегающем пространстве новой системы взаимодействия, в которой ключевую роль все больше играют Баку, Анкара, Вашингтон и Ташкент. Для России это означает постепенное сокращение возможностей использовать экономическую, энергетическую, транспортную и военно-безопасностную зависимость как инструмент регионального влияния.

Азербайджан усиливает роль стратегического партнёра Израиля и связующего звена с Центральной Азией

Азербайджан последовательно укрепляет статус надежного партнёра Израиля, одновременно формируя для него дополнительные возможности выхода на рынки Центральной Азии и способствуя дальнейшему ослаблению российских позиций в регионе. Баку уже имеет развитые двусторонние отношения с Израилем и одновременно поддерживает активные политические, экономические и транспортные связи с государствами Центральной Азии. Это создаёт предпосылки для превращения Азербайджана в важное связующее звено между Израилем и центральноазиатским регионом.

В целом сокращение российского влияния в Центральной Азии и на Южном Кавказе становится одним из ключевых факторов трансформации региональной системы отношений. Государства региона все активнее диверсифицируют свои экономические, политические и безопасностные связи, развивая сотрудничество с Китаем, США, Турцией, ЕС, Израилем и другими внешними партнёрами.

Страны Центральной Азии в целом придерживаются прагматичного подхода к развитию отношений с Израилем, сосредотачиваясь прежде всего на торгово-экономическом, энергетическом, технологическом и военно-безопасностном сотрудничестве. В этом контексте Азербайджан имеет особое значение благодаря сочетанию двух факторов: сформированного стратегического партнёрства с Израилем и разветвленных контактов с государствами Центральной Азии.

Казахстан и Азербайджан играют важную роль в обеспечении израильского нефтяного импорта. В то же время стратегическое значение Баку выходит далеко за рамки энергетической сферы. Азербайджан может выполнять функцию транзитного и дипломатического посредника между Израилем и государствами Центральной Азии, в частности посредством многосторонних форматов сотрудничества и развития Среднего коридора.

Географическое положение Азербайджана, его транспортная инфраструктура и доступ к Каспийскому морю повышают его значение для реализации экономических и логистических проектов, связывающих Центральную Азию с Европой и другими внешними рынками. В перспективе это может способствовать расширению израильского экономического и технологического присутствия в регионе.

Таким образом, изменение регионального баланса создает взаимодополняющие возможности для Израиля и Азербайджана: Израиль получает дополнительный канал для расширения экономического, технологического и политического присутствия в Центральной Азии, тогда как Баку укрепляет собственную роль регионального транспортного, энергетического и дипломатического узла.

Германия и Азербайджан: от энергетического партнёрства к новому промышленному и логистическому взаимодействию

Параллельно Азербайджан укрепляет стратегическое партнёрство с Германией, которое постепенно выходит за рамки традиционного энергетического сотрудничества. По словам директора аналитического центра CASPIA Орхана Йолчуева, развитие двусторонних отношений отражает более широкий европейский курс на сокращение зависимости от России, диверсификацию источников энергии и формирование альтернативных транспортно-логистических маршрутов.

В Азербайджане работает более 250 немецких компаний, деятельность которых охватывает, в частности, машиностроение, транспорт, возобновляемую энергетику и высокотехнологичное производство. Это свидетельствует о постепенном переходе от преимущественно энергетического формата сотрудничества к более широкому промышленному партнёрству.

В 2025 году двусторонний товарооборот достиг около €1,7 млрд, значительную часть которого сформировал экспорт немецкого промышленного оборудования, машин и транспортных систем. При этом ключевым показателем развития отношений становится не столько увеличение объемов торговли, сколько углубление промышленной кооперации.

Немецкий бизнес может играть все более значимую роль в реконструкции и развитии промышленных зон Азербайджана, прежде всего в машиностроении, транспортной сфере, возобновляемой энергетике и высокотехнологичном производстве.

Особое значение приобретает Средний коридор, который соединяет Китай и Центральную Азию с европейскими рынками через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. После начала полномасштабной войны России против Украины этот маршрут приобрел стратегическое значение как альтернатива российским транзитным путям. В результате Азербайджан превращается в важный логистический узел европейской стратегии диверсификации цепочек поставок.

По оценке Орхана Йолчуева, экономический потенциал Среднего коридора определяется прежде всего возможностью транспортировки товаров с высокой добавленной стоимостью. Расширение Бакинского порта и развитие Свободной экономической зоны Алят создают дополнительные условия для привлечения инвестиций и увеличения транзитных потоков.

Энергетика при этом остаётся фундаментом азербайджано-германского партнёрства. В начале 2026 года Азербайджан начал прямые поставки газа в Германию и Австрию, усиливая свою роль в качестве альтернативного поставщика на фоне постепенного отказа Европы от российских энергоресурсов.

В перспективе Азербайджан также может играть важную роль в транзите казахстанской нефти и туркменского газа на европейские рынки, что дополнительно укрепит его значение для европейской энергетической безопасности.

Война России против Украины стала одним из ключевых факторов ускорения этой трансформации. Сокращение российского влияния на Южном Кавказе совпало со стремлением европейских государств диверсифицировать источники энергии, транспортные маршруты и цепочки поставок.

В этом контексте Азербайджан постепенно приобретает новый стратегический статус — не только поставщика углеводородов, но и важного элемента формирующейся архитектуры экономической и транспортной взаимосвязанности между Европой, Кавказом и Центральной Азией.

В более широкой перспективе это означает усиление многовекторной региональной системы, в которой Азербайджан стремится закрепить за собой роль одного из ключевых узлов взаимодействия между Европой и Центральной Азией, тогда как Израиль, Германия и другие внешние партнёры получают новые возможности для экономического, энергетического и технологического присутствия в регионе.