10 млн и замена Тайсона: Усик выдвинул два требования для переноса боя с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) согласился на перенос своего возвращения в ринг и боя с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) после того, как организаторы из Саудовской Аравии выполнили два его требования. Украинский боксер потребовал применить финансовые санкции в отношении британца, если тот снова не выйдет в ринг, а также разработать план В по шоу 18 мая.

Об этом во время пресс-конференции в Испании заявил менеджер нашего соотечественника Эгис Климас, пишет Mirror. По его словам, Усик настоял на том, чтобы в обновленный контракт на бой с Фьюри включили 10-миллионный штраф в пользу соперника в случае отказа одного из боксеров По данным издания, украинец потребовал, чтобы в листе ожидания находился потенциальный оппонент на тот случай, если британец не восстановиться к весне.

"Это была наша просьба во время переговоров. Мы сказали саудитам: если вы собираетесь перенести бой, обязательно включите штрафные санкции", – сказал Климас.

Напомним, из-за рассечения британца грандиозный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе был перенесен. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу, при этом не став обвинять соперника за это. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат.

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