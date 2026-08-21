Налоговая приходит с проверкой к украинцам: если не предоставить документы, смогут получить доступ к банковским счетам

Государственная налоговая служба ежегодно планово проверяет около тысячи физических лиц (в основном тех, кто тратит значительно больше, чем официально зарабатывает). Если налоговики пришли с проверкой по месту регистрации и не нашли налогоплательщика, у чиновников будут высокие шансы через суд получить доступ к данным банковского счета предполагаемого нарушителя.

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OBOZ.UA изучил десятки судебных дел, в которых налоговики просили суды обязать банки раскрыть банковскую тайну в отношении возможного нарушителя. Обычно такие иски удовлетворяются в случаях, если нарушитель не проживает по месту регистрации и не предоставил документы для проверки.

Если же украинец своевременно отреагировал на требования и предоставил документы, у ГНС, по версии судей, было достаточно информации для проведения проверки.

Например, Подольский районный суд Киева по делу № 758/6459/26 обязал "Универсал Банк" раскрыть банковскую тайну в отношении одного из своих клиентов. Сначала ГНС в Запорожской области пыталась самостоятельно найти налогоплательщика, зарегистрированного в общежитии.

"По указанному адресу находилось многоэтажное здание (общежитие), по этому адресу дверь открыла женщина и сообщила, что он здесь не проживает, предоставить письменные объяснения отказалась", — говорится в материалах дела.

Именно тот факт, что налоговики не смогли получить информацию во время выездной проверки, стал одним из аргументов в пользу ГНС.

Похожее решение несколько недель назад вынес Печерский райсуд Киева по делу № 757/21349/26-ц. Налоговики пришли проверять одного из налогоплательщиков. Чиновники прибыли к многоэтажному дому и звонили в домофон предполагаемому нарушителю, но тот не ответил.

Поэтому проверку проведут, получив данные от "ПриватБанка", который по решению суда обязан раскрыть банковскую тайну.

Однако иногда судьи отказывают налоговикам. Например, Печерский райсуд Киева отказал ГУ ГНС в Ровенской области. Налоговики хотели обязать ПриватБанк предоставить информацию об одном из своих клиентов — налогоплательщике, имеющем зарегистрированное ФЛП. ГНС стремилась получить " информацию об объеме и обороте средств с указанием назначения платежа, даты платежа, названия и кода ЕГРПОУ контрагентов за период с 01.10.2023 по 29.05.2025 в разрезе отдельных операций и их назначений".

У указанного налогоплательщика есть собственный магазин. Когда сотрудники ГНС пришли с проверкой, они выявили нарушение правил использования регистратора расчетных операций (РРО). По результатам проверки составили протокол, который продавец отказался подписать, а самого ФЛП на месте не было. Именно тот факт, что проверка уже была проведена, и позволил судье отказать ГНС.

"Судом установлено, что контролирующим органом уже проведена фактическая проверка деятельности ФЛП, результаты которой отражены в налоговых уведомлениях-решениях", — говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в Хмельницкой области и обязал ПриватБанк раскрыть информацию о движении средств на счетах клиента . Накануне налоговики прибыли по месту регистрации украинца для проведения проверки, однако его там не нашли.

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