Бой Усик – Фьюри не состоится? С переносом поединка обнаружен подозрительный момент

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч считает, что травма Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) выглядит подозрительно. Чемпион WBC 2 февраля получил рассечение по время подготовки к поединку против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО). Поединок, который изначально планировался на 17 февраля, был официально перенесен.

Поединок Фьюри – Усик должен стать одним из крупнейших с начала тысячелетия: первый в истории эпохи четырех поясов чемпион в супертяжелом весе будет коронован в историческом и определяющем наследие поединке.

В интервью talkSPORT Фроч предположил, что рассечение Фьюри мог получить раньше, а не во время тренировочного лагеря.

"Я не уверен, что бой состоится в мае. Начнем с того, что я сомневаюсь в рассечении. Мне был хотелось увидеть порез и то, как его зашили. После того, я увидел Тайсона Фьюри в его Instagram, я понял, что порез не похож на острую травму, он похож на травму, которая заживает. Он покрывается струпьями, отек сошёл, а синяку на вид не больше недели или десяти дней", – заявил бывший боксер.

По мнению Фроча все выглядит так, словно команда Фьюри сидела и ждала подходящего момента, чтобы сообщить эту новость.

"Это видео со спарринга могло быть подлинным, а могло и фейковым. Но, создается впечатление, что они были сняты на Nokia 8210, настолько кадры ужасно размытые. Ну и нам не показали само рассечение после удара. Я очень разочарован, что боя не будет 17 февраля, и у меня есть большие сомнения, что он состоится 18 мая", - подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, после случившегося Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Позже глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

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