'Вероятно, рискнет': стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) должен вернуться к спаррингам в первых числах марта во время подготовки к поединку против Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, продолжает восстанавливаться от рассечения, которое он получил 2 февраля во время тренировочного боя.

Об этом в интервью YouTube-каналу Fight Hub рассказал промоутер британца Боб Арум, пишет портал Boxing Social. По его словам, травма Фьюри оказалась не столь серьезной и потребовала наложения только 11 швов, тогда как обычно подобные повреждения, полученные в боях, наносят гораздо больше урона спортсмену.

"Рассечение не такое глубокое, ему наложили всего 11 швов. Обычно, если рассечение очень глубокое, на него накладывают 20 или 30 швов, поэтому Тайсон считает, что восстановление займет у него месяц, а затем он сможет вернуться к спаррингам. Я думаю, что если шрам не повлияет на него, он, вероятно, рискнет и выйдет на бой. Посмотрите, что произошло во время боя с Отто Валлином, это была глубокая рана, и ему не потребовалось много времени, чтобы восстановиться", – сказал Арум.

Изначально бой планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри.

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