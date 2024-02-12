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"Вероятно, рискнет": стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Вероятно, рискнет': стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) должен вернуться к спаррингам в первых числах марта во время подготовки к поединку против Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, продолжает восстанавливаться от рассечения, которое он получил 2 февраля во время тренировочного боя.

Об этом в интервью YouTube-каналу Fight Hub рассказал промоутер британца Боб Арум, пишет портал Boxing Social. По его словам, травма Фьюри оказалась не столь серьезной и потребовала наложения только 11 швов, тогда как обычно подобные повреждения, полученные в боях, наносят гораздо больше урона спортсмену.

"Вероятно, рискнет": стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком
"Вероятно, рискнет": стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком

"Рассечение не такое глубокое, ему наложили всего 11 швов. Обычно, если рассечение очень глубокое, на него накладывают 20 или 30 швов, поэтому Тайсон считает, что восстановление займет у него месяц, а затем он сможет вернуться к спаррингам. Я думаю, что если шрам не повлияет на него, он, вероятно, рискнет и выйдет на бой. Посмотрите, что произошло во время боя с Отто Валлином, это была глубокая рана, и ему не потребовалось много времени, чтобы восстановиться", – сказал Арум.

"Вероятно, рискнет": стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком

Изначально бой планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

"Вероятно, рискнет": стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком
"Вероятно, рискнет": стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

"Вероятно, рискнет": стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком
"Вероятно, рискнет": стало известно, когда травмированный Фьюри вернется к подготовке к бою с Усиком

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри.

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