Фейк или не фейк? Усик со словами 'начну кричать' ответил на вопрос о травме Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) не стал оценивать видео с моментом травмы Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) в спарринге, которая привела к отмене боя 17 февраля. Наш соотечественник отметил, что инцидент остается на совести Цыганского короля, как называют британского боксера.

Об этом Усик заявил в разговоре с корреспондентом британского телеканала Sky Sports. Украинский чемпион подчеркнул, что, вероятно, Фьюри крайне несерьезно отнесся к своей подготовке, получив рассечение. Александр отметил, что все вопросы о произошедшим нужно задавать самому Тайсону.

"Что изменится, если я посмотрю видео и начну кричать, что это фейк или не фейк? Ничего не изменится. Что случилось – то случилось. Нервничать из-за этого – значит только тратить собственные силы. Все зависит от его отношения. Надо задавать ему вопросы. Серьезное это повреждение или нет? Хочет он боксировать или нет. Он говорит, что хочет стать абсолютным чемпионом, но не относится к своим тренировкам достаточно серьезно", – сказал Усик.

Напомним, именно из-за рассечения британца грандиозный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе был перенесен на 18 мая. Тайсон извинился за свою травму, а в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу, при этом не став обвинять соперника за это. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат.

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