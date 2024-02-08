СМИ раскрыли гонорары Усика и Фьюри за главный бой 2024 года

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) получит впечатляющий гарантированный гонорар за поединок против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Однако Цыганский король, как называют британского боксера, заработает в два раза больше нашего соотечественника.

Об этом стало известно благодаря утечкам в сообществе Boxing Kingdom, пишет The Sun. Нашему соотечественнику за первый бой с Фьюри выпишут чек на 27 миллионов фунтов (34 млн долларов). Это немного меньше рекордного заработка Александра, который он получил за реванш с Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

При этом счет Тайсона пополнится на впечатляющие 55 млн фунтов (69 миллионов долларов). Этот гонорар станет для Цыганского короля самым высоким в карьере.

Любопытно, что Джошуа за бой с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО), который состоится 8 марта, заработает 38 млн в британской валюте (48 млн дол.). В свою очередь камерунец получит 16 млн ($20 млн).

Напомним, изначально бой Усик – Фьюри должен был пройти 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Тайсон извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента. Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

В то же время украинец назвал виновного в переносе шоу, при этом не став обвинять соперника за это. Цыганский король позже рассказал подробности того, как он получил эту травму. Организаторы шоу в Эр-Рияде объявили о новой дате боя Усик – Фьюри, поставив боксерам "драконовское условие".

Позже британец с оскорблениями набросился на нашего соотечественника. А знаменитый британец Дерек Чисора рассказал, чем закончится бой боксеров. В свою очередь, легендарный Рой Джонс назвал Александра пострадавшим в ситуации со срывом боя 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля.

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