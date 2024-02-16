Имеет огромное влияние: экс-чемпион мира назвал неожиданную причину, почему Усик победит Фьюри

Бывший чемпион мира Стив Каннингем выразил уверенность в том, что у Александра Усика (21-0, 14 КО) есть как минимум два козыря в руках в бою с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Американец, который одним из первых отправил в нокдаун Цыганского короля, отметил навыки украинца и его команду.

Об этом Каннингем заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV, пишет таблоид The Sun. Бывший боксер выразил уверенность в том, что Усик станет очень неудобным соперником для Фьюри из-за своего стиль, а кроме того, огромное влияние в боксе имеет менеджер украинца Эгис Климас.

"Я думаю, что Усик может победить Фьюри по двум конкретным причинам. Во-первых, это навыки Усика, он не имеет себе равных. У него удивительные движения. Он думает по-другому, смотрит под другим углом. Он демонстрирует высочайший уровень бокса. Он сможет наносить удары по Фьюри. Вторая причина – это его команда, его менеджмент. Его менеджером является Эгис Климас. Он являются влиятельной силой в Европе и во всем мире. У Эгиса совершенно фундаментальная карьера по продвижению бойцов и их защите", – сказал Каннингем.

Изначально бой Александра и Тайсона планировался на 17 февраля, но Цыганский король получил рассечение во время спарринга за две недели до шоу. Уроженец Манчестера извинился за свою травму, а в сети было опубликовано видео инцидента.

Британец также сделал заявление по поводу завершения карьеры. При этом были названы главные причины, почему Фьюри не сможет снова отказаться выходить в ринг против украинца.

Усик, отвечая на вопрос о фейковости травмы, раскритиковал Цыганского короля. Кроме того, в ответ болельщики гневно отреагировали на ситуацию.

Инцидент также прокомментировал хорватский боксер Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес Фьюри злополучный удар. А вот экс-чемпион Карл Фроч назвал повреждение британца подозрительным.

Букмекеры неожиданно отреагировали на перенос боя Усик – Фьюри, изменив одну из котировок на его результат. Также стали известны два условия, которые потребовал выполнить украинец, согласившись отложить возвращение в ринг 17 февраля. Кроме того, СМИ озвучили гонорары Тайсона и Александра за шоу.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк поделился планами Александра Усика после того, как он подерется с Тайсоном Фьюри. Кроме того, стало известно, когда британец вернется к тренировкам.

Также определился один из желающих заменить Тайсона в поединке. А Всемирный боксерский совет (WBC) готовит революционное решение по бою.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!