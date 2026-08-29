Сметана вместо маски, лёд от отёков, детский крем "на все случаи жизни", кофейная гуща в качестве скраба и обязательный загар летом. Многие привычные бьюти-ритуалы сегодня кажутся странными.

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Но какие из них действительно имели смысл, а какие современная косметология оставила в прошлом?

Когда-то для ухода за кожей не нужно было выбирать из десятков баночек с активными компонентами. Достаточно было открыть холодильник или кухонный шкаф.

Сметана для увлажнения, огурец для свежести, кофейная гуща для гладкости кожи, детский крем практически от всего. А если лицо утром выглядело отёкшим, в ход шли лёд или холодная ложка.

Сегодня часть этих советов вызывает улыбку. Но многие из них основывались на вполне реальных эффектах; просто раньше мы не всегда понимали, почему это работает и где заканчивается польза.

Кофейная гуща: от домашнего скраба до косметологии

Кофейная гуща использовалась как простой механический скраб. Она действительно способна отшелушивать ороговевшие клетки и временно делать кожу более гладкой.

Но есть нюанс: частицы достаточно грубые, а активное трение может раздражать кожу и повреждать её защитный барьер. Особенно это актуально для чувствительной кожи.

Сегодня сама идея сохранилась: кофейная гуща просто превратилась в косметический ингредиент.

Кофеин действительно используется в косметологии, но уже в виде очищенного и стандартизированного компонента с контролируемыми характеристиками.

Принцип тот же, подход другой.

Детский крем на все случаи жизни

Сухая кожа? Детский крем.

Мороз? Детский крем.

После бритья? Тоже детский крем.

Иногда казалось, что надпись "детский" автоматически превращает средство в универсальное для любого возраста.

На самом деле детский крем действительно может хорошо защищать и смягчать кожу благодаря плотной текстуре и окклюзивным компонентам, которые уменьшают потерю влаги.

Но взрослой коже далеко не всегда нужен именно такой уход.

Сегодня средство выбирают не по возрасту на упаковке, а по задаче: сухость, чувствительность, акне, пигментация, фотостарение или нарушение кожного барьера.

Вазелин и жирные мази на ночь

"Намажь лицо чем-нибудь жирным и ложись спать" - совет, который тоже оказался не таким уж бессмысленным.

Вазелин создаёт на поверхности кожи окклюзивный слой и помогает уменьшать потерю воды. Поэтому он может быть полезен при сухости и нарушении кожного барьера.

Но вазелин не стимулирует выработку коллагена и не убирает морщины.

Это хороший защитник кожного барьера, но не машина времени.

Самое главное - загар

Пожалуй, самый большой бьюти-миф прошлого.

Загорелая кожа долго считалась признаком здоровья, отдыха и красивой жизни. Люди специально часами лежали на солнце, иногда используя масла, чтобы загореть быстрее.

Сегодня мы знаем: ультрафиолет один из ключевых факторов фотостарения. Он способствует появлению морщин и пигментных изменений, снижению эластичности кожи.

Поэтому защита от солнца - фундаментальная часть профилактики преждевременного старения кожи.

И здесь произошёл удивительный поворот: то, что раньше считалось способом выглядеть моложе и здоровее, сегодня рассматривается как один из факторов старения кожи.

Подытожим

Наши мамы и бабушки не были наивными. Они просто использовали то, что было доступно.

Холод действительно может временно уменьшать отёчность. Масла смягчают кожу. Окклюзивные средства помогают удерживать влагу. Отшелушивание улучшает текстуру кожи.

Но современная косметология научилась делать всё это более контролируемо и предсказуемо.

Сегодня мы уже не ищем средство, которое просто "жжёт", "стягивает" или оставляет ощущение "скрипа".

Мы задаём другой вопрос:

Что именно происходит с кожей и на какой механизм мы хотим воздействовать?

Это главное отличие современной косметологии от домашнего ухода.

Раньше человек открывал холодильник и думал: "Что бы сегодня нанести на лицо?"

Сегодня специалист должен думать иначе:

"Что происходит с кожей этого пациента и что действительно поможет?"

Возможно через 20-30 лет уже наши современные бьюти-привычки будут казаться кому-то такими же забавными, как сегодня нам кажутся маска из сметаны или кофейная гуща.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!