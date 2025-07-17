'Миссия, которую невозможно сорвать': британский чемпион сказал, почему Дюбуа проиграет реванш Усику

Британский супертяж Фабио Уордли (14-0, 12 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит в реванше Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). 30-летний боксер подчеркнул, что украинец на протяжении многих лет находится в потрясающей форме и демонстрирует невероятное мастерство.

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Об этом Уордли заявил в интервью Sky Sports. По словам чемпиона Великобритании, ему очень трудно представить поражение Усика, а Дюбуа не выглядит тем боксером, который сможет остановить украинского суперчемпионом, настроенного в третий раз собрать все пояса одной весовой категории.

"Мне очень сложно ставить против Усика. Я в девяти случаях из десяти ставлю на британца, я всегда хочу увидеть победу британца, я всегда хочу, чтобы пояса вернулись на родину. Но форма Усика, то, как он работает, – сейчас просто невозможно отрицать его класс. У него есть какая-то миссия, которую невозможно остановить, которую невозможно сорвать. Так что, думаю, он всегда найдеи способ победить", – сказал Уордли.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

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Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.

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