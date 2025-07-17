"Миссия, которую невозможно сорвать": британский чемпион сказал, почему Дюбуа проиграет реванш Усику
Британский супертяж Фабио Уордли (14-0, 12 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит в реванше Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). 30-летний боксер подчеркнул, что украинец на протяжении многих лет находится в потрясающей форме и демонстрирует невероятное мастерство.
Об этом Уордли заявил в интервью Sky Sports. По словам чемпиона Великобритании, ему очень трудно представить поражение Усика, а Дюбуа не выглядит тем боксером, который сможет остановить украинского суперчемпионом, настроенного в третий раз собрать все пояса одной весовой категории.
"Мне очень сложно ставить против Усика. Я в девяти случаях из десяти ставлю на британца, я всегда хочу увидеть победу британца, я всегда хочу, чтобы пояса вернулись на родину. Но форма Усика, то, как он работает, – сейчас просто невозможно отрицать его класс. У него есть какая-то миссия, которую невозможно остановить, которую невозможно сорвать. Так что, думаю, он всегда найдеи способ победить", – сказал Уордли.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом. Ожиданиями от поединка поделился и знаменитый украинец Денис Беринчик.
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