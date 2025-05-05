ЧМ-2025 по хоккею: где смотреть, расписание, календарь, таблицы, результаты
В шведском Стокгольме и датском Хернинге в пятницу, 9 мая, стартует 88-й чемпионат мира по хоккею среди мужских команд. 16 участников разбиты на две группы по восемь команд. Четыре лучшие сборные каждой группы выйдут в плей-офф, где разыграют медали первенства, а две худшие опустятся в дивизион IA.
Действующими победителями турнира являются чехи, которые в финале домашнего мундиаля в минувшем году обыграли Швейцарию. Третье место досталось шведам, которые сенсационно оставили без наград главных фаворитов турнира канадцев.
ГДЕ СМОТРИТЬ ЧМ-2025 ПО ХОККЕЮ
Поклонники хоккея смогут следить за ходом мирового первенства благодаря "Суспильному". Прямой эфир каждой игры будет доступен на телеканале "Суспильне Спорт", региональный каналах вещателя и его официальном сайте. Также смотреть онлайн трансляции матчей можно на YouTube-канале Международной федерации хоккея (IIHF).
РАСПИСАНИЕ ЧМ-2025 ПО ХОККЕЮ
Группа А
09.05.2025
17:20. Австрия – Финляндия
21:20. Швеция – Словакия
10.05.2025
13:20. Словения – Канада
17:20. Швеция – Австрия
21:20. Франция – Латвия
11.05.2025
13:20. Словакия – Словения
17:20. Латвия – Канада
21:20. Финляндия – Франция
12.05.2025
17:20. Австрия – Словакия
21:20. Финляндия – Швеция
13.05.2025
17:20. Словения – Латвия
21:20. Канада – Франция
14.05.2025
17:20. Словакия – Франция
21:20. Латвия – Швеция
15.05.2025
17:20. Финляндия – Словения
21:20 Канада – Австрия
16.05.2025
17:20 Австрия – Франция
21:20. Швеция – Словения
17.05.2025
13:20. Финляндия – Латвия
17:20. Франция – Швеция
21:20. Канада – Словакия
18.05.2025
17:20. Словения – Австрия
21:20. Словакия – Латвия
19.05.2025
17:20. Франция – Словения
21:20. Канада – Финляндия
20.05.2025
13:20. Латвия – Австрия
17:20. Словакия – Финляндия
21:20. Швеция – Канада
Группа В
09.05.2025
17:20. Швейцария – Чехия
21:20. Дания – США
10.05.2025
13:20. Норвегия – Казахстан
17:20. Германия – Венгрия
21:20. Дания – Швейцария
11.05.2025
13:20. США – Венгрия
17:20. Германия – Казахстан
21:20. Норвегия – Чехия
12.05.2025
17:20. США – Швейцария
21:20. Чехия – Дания
13.05.2025
17:20. Норвегия – Германия
21:20. Казахстан – Венгрия
14.05.2025
17:20. США – Норвегия
21:20. Казахстан – Дания
15.05.2025
17:20. Швейцария – Германия
21:20. Чехия – Венгрия
16.05.2025
17:20. Венгрия – Дания
21:20. Швейцария – Норвегия
17.05.2025
13:20. США – Германия
17:20. Чехия – Казахстан
21:20. Дания – Норвегия
18.05.2025
17:20. Казахстан – США
21:20. Венгрия – Швейцария
19.05.2025
17:20. Германия – Чехия
21:20. Венгрия – Норвегия
20.05.2025
13:20. Швейцария – Казахстан
17:20. Чехия – США
21:20. Германия – Дания
Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею в дивизионе IА и не смогла пробиться в элиту турнира.
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