ЧМ-2025 по хоккею: где смотреть, расписание, календарь, таблицы, результаты

В шведском Стокгольме и датском Хернинге в пятницу, 9 мая, стартует 88-й чемпионат мира по хоккею среди мужских команд. 16 участников разбиты на две группы по восемь команд. Четыре лучшие сборные каждой группы выйдут в плей-офф, где разыграют медали первенства, а две худшие опустятся в дивизион IA.

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Действующими победителями турнира являются чехи, которые в финале домашнего мундиаля в минувшем году обыграли Швейцарию. Третье место досталось шведам, которые сенсационно оставили без наград главных фаворитов турнира канадцев.

ГДЕ СМОТРИТЬ ЧМ-2025 ПО ХОККЕЮ

Поклонники хоккея смогут следить за ходом мирового первенства благодаря "Суспильному". Прямой эфир каждой игры будет доступен на телеканале "Суспильне Спорт", региональный каналах вещателя и его официальном сайте. Также смотреть онлайн трансляции матчей можно на YouTube-канале Международной федерации хоккея (IIHF).

РАСПИСАНИЕ ЧМ-2025 ПО ХОККЕЮ

Группа А

09.05.2025

17:20. Австрия – Финляндия

21:20. Швеция – Словакия

10.05.2025

13:20. Словения – Канада

17:20. Швеция – Австрия

21:20. Франция – Латвия

11.05.2025

13:20. Словакия – Словения

17:20. Латвия – Канада

21:20. Финляндия – Франция

12.05.2025

17:20. Австрия – Словакия

21:20. Финляндия – Швеция

13.05.2025

17:20. Словения – Латвия

21:20. Канада – Франция

14.05.2025

17:20. Словакия – Франция

21:20. Латвия – Швеция

15.05.2025

17:20. Финляндия – Словения

21:20 Канада – Австрия

16.05.2025

17:20 Австрия – Франция

21:20. Швеция – Словения

17.05.2025

13:20. Финляндия – Латвия

17:20. Франция – Швеция

21:20. Канада – Словакия

18.05.2025

17:20. Словения – Австрия

21:20. Словакия – Латвия

19.05.2025

17:20. Франция – Словения

21:20. Канада – Финляндия

20.05.2025

13:20. Латвия – Австрия

17:20. Словакия – Финляндия

21:20. Швеция – Канада

Группа В

09.05.2025

17:20. Швейцария – Чехия

21:20. Дания – США

10.05.2025

13:20. Норвегия – Казахстан

17:20. Германия – Венгрия

21:20. Дания – Швейцария

11.05.2025

13:20. США – Венгрия

17:20. Германия – Казахстан

21:20. Норвегия – Чехия

12.05.2025

17:20. США – Швейцария

21:20. Чехия – Дания

13.05.2025

17:20. Норвегия – Германия

21:20. Казахстан – Венгрия

14.05.2025

17:20. США – Норвегия

21:20. Казахстан – Дания

15.05.2025

17:20. Швейцария – Германия

21:20. Чехия – Венгрия

16.05.2025

17:20. Венгрия – Дания

21:20. Швейцария – Норвегия

17.05.2025

13:20. США – Германия

17:20. Чехия – Казахстан

21:20. Дания – Норвегия

18.05.2025

17:20. Казахстан – США

21:20. Венгрия – Швейцария

19.05.2025

17:20. Германия – Чехия

21:20. Венгрия – Норвегия

20.05.2025

13:20. Швейцария – Казахстан

17:20. Чехия – США

21:20. Германия – Дания

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею в дивизионе IА и не смогла пробиться в элиту турнира.

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