Обидчики Украины, которые заменят Россию на Олимпиаде, вылетели с ЧМ-2025 по хоккею. Видео

Сборная Франции по хоккею стала первой командой, которая вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира. Это стало известно после того, как "галльские петухи" проиграли команде Словении 1:3 в седьмом туре группового турнира мундиаля, который в эти дни проходит в Хернинге и Стокгольме.

Видео дня

Обе команды перед очным противостоянием имели по одному набранному очку и боролись за место на первенстве планеты будущего года. Из-за этого поединок получился невероятно напряженным.

Словенцы удачно начали матч и дважды забили уже в первом периоде. После первого перерыва на льду продолжалась упорная борьба. Французы минимально перебросали соперника 10:9, однако ни одной из команд не удалось отличиться.

Судьба поединка решилась в самой концовке. За 2,5 минуты до сирены "галльские петухи" заменили вратаря на шестого полевого игрока и практически тут же отыграли одну шайбу.

После вбрасывания французы снова сняли голкипера, но на этот раз пропустили в пустую "рамку" . Таким образом, Франция, которая в отборе ОИ-2026 обыграла Украину и была названа заменой россиянам на олимпийском турнире в Милане, покинула высший дивизион ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Венгрии по хоккею потерпела поражение со счетом 0:10 и установила антирекорд чемпионата мира по хоккею-2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!