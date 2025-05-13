7 шайб в одни ворота: на ЧМ-2025 по хоккею состоялся самый результативный матч турнира. Видео

Сборные Чехии и Дании в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Стокгольме и Хернинге, порадовали болельщиков высокой результативностью. Команды выдали пока что самый результативный матч турнира по итогам основного времени, сыграв 7:2.

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Удивительно, что в первом периоде почти 10 тысяч зрителей на арене в Дании голов так и не дождались. Не менее интересен и то факт, что все шайбы соперники забросили, играя в равных составах, не реализовав в сумме восемь удалений.

Все самое интересное в поединке началось со второй 20-минутки, которую вчистую выиграла Чехия – 4:1. Причем она продемонстрировала очень высокий процент реализации, нанеся по воротам соперника 13 бросков против 11.

В третьем периоде Дания и вовсе перестреляла оппонента (12-11 по ударам), но все равно без шансов уступила 1:3.

Итоговый счет и девять заброшенных шайб подвели черту под поединком, который стал пока что самым результативным на ЧМ. До этого перестрелку с девятью голами устроили те хе чехи со швейцарцами, но там все решилось в овертайме.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная США после двух подряд побед с общем счетом 11:0 разгромна проиграли на чемпионате мира по хоккею.

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