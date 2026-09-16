Анджелина Джоли впервые высказалась о цели тайной поездки в Украину: где побывала звезда и что она рассказала миру

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые назвала цель своего недавнего визита в Украину. Звезда тайно прибыла на территорию нашей Родины, чтобы встретиться с сотрудниками образовательных и художественных учреждений, которые обеспечивают детям безопасные условия для обучения на фоне усиления российских атак на гражданское население.

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Об этом знаменитость сообщила в новом посте на личной странице в Instagram. Она опубликовала несколько знаковых фотографий из поездки и рассказала миру о сложных реалиях жизни украинцев во время полномасштабной войны, которую начала Россия.

Во время поездки Анджелина Джоли побывала в прифронтовом Харькове. Актриса подчеркнула, что город почти ежедневно подвергается вражеским обстрелам, поэтому школы были вынуждены оборудовать классы прямо на станциях метро, а также там создали полностью подземные учебные заведения. Она акцентировала внимание на том, что маленькие дети учатся читать, находясь на глубине трех этажей.

В одном из наиболее пострадавших районов Харькова – Северной Салтовке – Джоли посетила Caramel Studio, где юные спортсмены занимаются в подземном тренажерном зале даже во время воздушных тревог под руководством Татьяны Ермашкевич. Звезда также посетила художественную студию Aza Nizi Maza, основанную Николаем Коломийцем: "Я увидела, как дети с особыми образовательными потребностями свободно создают невероятные произведения искусства. В 2022 году студия переехала под землю, чтобы укрыться от бомбардировок".

Анджелина Джоли также успела побывать в Карпатах, где организация Gen.Ukrainian проводит специальные программы, чтобы помочь мужчинам, пережившим ужасы российского плена, восстановить связи со своими близкими. Там актриса пообщалась с женщинами, которые самостоятельно воспитывали детей и параллельно боролись за освобождение своих любимых.

Кстати, в Карпатах знаменитость побывала со своим сыном от Бреда Питта – 18-летним Ноксом. Юноша провел для детей занятия по муай-тай. Нокс был рядом со своей знаменитой мамой и в Харькове, где посетил боксерский клуб "Спадкоємець".

Кроме того, Анджелина Джоли почтила память поисковика Алексея Юкова: "Мы отдали дань уважения семье Алексея Юкова, который основал отряд "Плацдарм" и посвятил большую часть своей жизни поиску, идентификации и возвращению тел погибших солдат обеих сторон конфликта их семьям. В августе он погиб, выполняя эту работу на передовой".

Напомним, что свой третий визит в Украину за время большой войны Анджелина Джоли совершила в конце августа – начале сентября 2026 года. Именно в этот период ее замечали в нескольких городах нашей Родины, в частности, в Полтаве, Кременчуге, Тернополе и Харькове. В 2022 году звезда посетила Львов, а в 2025-м – Херсон, где пообщалась с семьями, которые ежедневно живут под угрозой российских обстрелов, а также посетила несколько медицинских и учебных заведений.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Анджелина Джоли, которая приезжала в Украину, честно рассказала, как выбирает города для визитов и кто оплачивает ее поездки.

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