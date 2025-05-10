На чемпионате мира по хоккею произошла сенсация. Видео

Сборная Казахстана по хоккею сотворила сенсацию на чемпионате мира, который с 9 по 25 мая проходи в Швеции и Дании. Андердог в 1-м туре со счетом 2:1 добыл волевую победу над Норвегией.

Видео дня

Букмекеры считали фаворитом скандинавов — на их победу принимались ставки с коэффициентом 1.74, тогда как успех казахов оценивался в 3.86.

Матч прошёл 10 мая в датском городе Хернинг и начался не в пользу команды Олега Болякина: уже на 5-й минуте норвежцы открыли счёт. Однако во втором периоде 38-летний ветеран сборной Роман Старченко восстановил равенство, а в третьем Владимир Волков вывел Казахстан вперёд.

Героем встречи стал вратарь Максим Павленко — он отразил 30 бросков из 31 и обеспечил своей команде важные три очка на старте турнира.

Следующий матч Казахстан проведёт 12 мая против США.

Норвегия – Казахстан – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

10 мая, 13.20, "Jyske Bank Boxen"

1:0 – 5 Йоханнсен (Рербу Эльвсвеен, Эстрем Сальстен)

1:1 – 25 Старченко (Михайлис, Орехов)

1:2 – 52 Волков (Асетов, Кайыржан)

Вратари: Норманн 19/21 – Павленко 30/31.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне действующие чемпионы мира по хоккею чехи выдали невероятный матч с командой Швейцарии на старте 88-го первенства планеты, которое 9 мая стартовало в Дании и Швеции. Победители мундиаля-2024 сумели выиграть лишь в овертайме, при этом сотворив вместе с соперниками сразу три камбэка, – 5:4.

Действующими победителями турнира являются чехи, которые в финале домашнего мундиаля в минувшем году обыграли Швейцарию. Третье место досталось шведам, которые сенсационно оставили без наград главных фаворитов турнира канадцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!