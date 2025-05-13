Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Германии и Норвегии был прерван почти на 20 минут из-за проблем с качеством льда. За три с половиной минуты до окончания первого периода на арене Jyske Bank Boxen в датском Хернинге обнаружили невероятную для турнира такого высокого уровня проблему - у борта часть льда откололась, образовав глубокую яму.

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Судьи приняли решение досрочно завершить период, отправив обе команды в раздевалки. Ледовую поверхность срочно начали ремонтировать специалисты. Оставшееся время первого периода доиграли сразу перед началом второго.

На момент остановки матча сборная Германии вела со счётом 2:0. Шайбы забросили Ясин Эхлиз и Марк Михаэлис – последний отличился, играя в меньшинстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая мужская сборная США по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Швейцарии на чемпионате мира"Звездно-полосатые", выигравшие два стартовых матча с общим счетом 11:0, пропустили от соперника три "сухие" шайбы – 0:3.

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