На ЧМ по хоккею США, выигрывая 5:1, упустили победу в основное время. Видео

Сборная США по хоккею едва не опозорилась в матче четвертого тура чемпионата мира, который в эти дни проходит в Хернинге и Стокгольме. "Звездно-полосатые" уверенно выигрывали у норвежцев в четыре шайбы, однако расслабились и позволили сопернику перевести игру в овертайме, где за 51 секунду до финальной сирены все же вырвали победу – 6:5.

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В первом периоде американцы просто разгромили Норвегию. Они нанесли по воротам соперника аж 20 бросков, из которых четыре воплотили в голы. При это в свои воротам США пропустили один раз после четырех попыток норвежцев.

На 23-й минуте встречи фавориты встречи довели счет до 5:1 и, казалось, решили судьбу поединка. Ранняя вера в победу дорого обошлась команде Америки. При этом Норвегии не понадобилось много попыток для того, чтобы огорчить соперника.

До конца второго периода они забросили две шайбы, а во второй половине решающей 20-минутки добавили еще два гола, сделав счет 5:5. Для этого северянам хватило 13 бросков.

Все решилось в дополнительное время, которое на ЧМ играется в формате три на три. Героем стал форвард американцев Томпсон Таге, который оформил хет-трик и принес команде два очка.

Благодаря этого США сравнялись с Чехией, у которых также восемь пунктов в турнирной таблице, но у европейцев теперь есть игра в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира-2025 по хоккею матч Германии и Норвегии были вынуждены прервать на 20 минут.

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