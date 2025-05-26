США впервые с 1933 года выиграли чемпионат мира по хоккею, победив в историческом финале. Видео

Сборная США по хоккею в финале чемпионата мира победила команду Швейцарии и впервые с 1933 года завоевала золотые медали турнира. Поединок на арене Avicii Arena в Стокгольме завершился в овертайме со счетом 1:0.

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До этого ни Швейцария, ни США ранее не выигрывали ЧМ с момента введения плей-офф на мундиалях в 1992 году.

Игра стартовала с осторожной, но интенсивной борьбы. В первом периоде американцы были чуть активнее в атаке, нанесли столько же бросков в створ, сколько и швейцарцы – по 11. Вратари Джереми Сваймен и Леонардо Дженони уверенно справлялись со своими обязанностями. Особенно выделился Дженони, отразивший опасный бросок в касание от О’Коннора и парировавший плотный щелчок Веренски щитком.

У Швейцарии было большинство после удаления Веренски, но реализовать его не удалось – защита США сработала надежно. Аналогичная ситуация повторилась и у американцев ближе к концу периода, когда Андригетто был удален за подножку, но и их розыгрыш большинства не принес результата.

Второй игровой отрезок не принёс голов, хотя моментами он был насыщен опасными эпизодами.

На 26-й минуте Фора сфолил на Нзаре, который убегал один на один с вратарём, и судьи назначили буллит в ворота Швейцарии. Буллит исполнял Гарланд, но Леонардо Дженони переиграл его, уверенно справившись с финтом американца.

Швейцарцы также имели неплохие шансы. Риат атаковал с левого круга после передачи Кукана, но Сваймен поймал шайбу. Были попытки и у Амбюля, и у Шмида, но американский вратарь действовал надежно.

Под занавес периода Томпсон из США получил две минуты штрафа за подножку. Несмотря на игру в большинстве, швейцарцы не смогли реализовать шанс.

Третий период прошёл без голов и опасных моментов. Обе команды играли осторожно, с большим количеством защиты. На 54-й минуте Швейцария заработало удаление, но США не воспользовались большинством. Вратари Дженони и Сваймен по прежнему были безупречными, отразив все броски.

Накануне швейцарцы во второй раз подряд вышли в финал ЧМ по хоккею. В полуфинале в Стокгольме команда Патрика Фишера уверенно обыграла Данию со счётом 7:0.

Несколькими часами ранее сборная США по хоккею провела мощнейший матч против Швеции и уверенно вышла в финал чемпионата мира – впервые с 1960 года. "Звездно-полосатые" с первых минут захватили инициативу и не отпускали соперника до самой сирены, завершив встречу с разгромным счётом 6:2.

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