Сборная Венгрии по хоккею стала автором позорного антирекорда чемпионата мира, который в эти дни проходит в Хернинге и Стокгольме. Команда из страны, которая выступает против Украины в противостоянии агрессии РФ, в матче шестого тура группового этапа пропустила 10 сухих шайб от Швейцарии.

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Действующие вице-чемпионы планеты достаточно быстро забросили две шайбы в первом периоде, однако после этого остановились. Несмотря на тотальное доминирование на льду, им не удавалось отличиться голом на протяжении 25 минут.

Лишь в середине второй трети поединка венгры не устояли под натиском соперника и пропустили в третий раз. Буквально сразу же в их ворота влетели еще две шайбы.

Апофеозом невероятного преимущества швейцарцев стал заключительный период. На 51-й минуте игры им удалось дважды огорчить мадьяров, после чего фавориты успели забить еще три гола до финальной сирены.

Лучшим в составе победителей стал форвард Давоса Амбус Амбюль, который оформил хет-трик. В свою очередь напающий шведской "Фрелунды" Эгли Доминик забросил две шайбы и еще один раз ассистировал партнеру.

После этого триумфа Швейцария набрала 16 очков и вышла на первое место в группе В. Венгры потерпели самое разгромное поражение на турнире среди всех участников и имеют худшую разницу забитых и пропущенных шайб – 8:38.

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