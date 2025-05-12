США после 11:0 разгромно проиграли на ЧМ-2025 по хоккею. Видео

Мужская сборная США по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Швейцарии на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Хернинге и Стокгольме. "Звездно-полосатые", выигравшие два стартовых матча с общим счетом 11:0, пропустили от соперника три "сухие" шайбы – 0:3.

Видео дня

Американцы пропустили уже дважды в первом периоде, причем всего по своим воротам они дали бросить лишь пять раз. Нападающий Швейцарии Риат Демьен и защитник Йонас Зигенталер отличились в равных составах, ясно дав понять, кто хозяин льда.

Во втором периоде чуть более активными были швейцарцев. Однако ни той, ни другой команде не удалось отличиться голами.

А в заключительной 20-минутке Швейцария закрепила свой успех, снова сделав это в игре пять на пять. Заброшенную шайбу на свой счет записал еще один оборонец команды Дин Кукан.

Сборная США после этого откатилась с первой позицию на третью в группе В. Европейцы же стали промежуточными лидерами, однако Чехи и Германия имеют все шансы обогнать швейцарцев.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал преступным обсуждение россиянами мирового первенства-2025 по хоккею.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!