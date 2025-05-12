На ЧМ-2025 по хоккею состоялась громкая сенсация. Видео

Сборная Австрии по хоккею стала автором громкой сенсации в третьем туре группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит с Дании и Швеции. Подопечные тренера Атте Толванена, которые на старте потерпели два поражения, неожиданно обыграли команду Словакии, – 3:2 в серии буллитов.

Видео дня

Ставки на победу австрийцев принимались с коэффициентом 3,80 против 1,70 на соперника. Однако уже к середине первого тайма счет был 2:0 в их пользу. Свои фамилии на табло записали нападающие Петер Шнайдер и Марко Каспер.

Во втором периоде словаки более чем в два раза перебросали оппонента, однако сумели забить один гол, который провел форвард Самуэль Гонзек.

В решающей 20-минутке сборная Словакии еще большее насели на ворота аутсайдера – 14 бросков против трех. Это позволило им сравнять счет усилиями нападающего Матуша Сукеля. После этого игра перешла в овертайме в формате три на три, где командам не удалось выявить победителя.

В итоге результат встречи определился в серии буллитов, в котором словаки не смогли реализовать три хоккейных пенальти. Австрийцы набрали первые два очка на турнире и поднялись с последнего места в группе А.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная США после двух подряд побед с общем счетом 11:0 разгромна проиграли на чемпионате мира по хоккею.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!