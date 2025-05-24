США устроили разгром и впервые за 65 лет вышли в финал чемпионата мира по хоккею. Видео

Сборная США по хоккею провела мощнейший матч против Швеции и уверенно вышла в финал чемпионата мира – впервые с 1960 года. "Звездно-полосатые" с первых минут захватили инициативу и не отпускали соперника до самой сирены, завершив встречу с разгромным счётом 6:2.

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С самого начала американцы задавили шведов высоким и агрессивным форчеком [активная игра без шайбы в зоне соперника, давление, нацеленное на отбор шайбы]. Даже когда "Тре Крунур" [дослівно "три корони" — національний геральдичний символ Швеції] удавалось войти в зону соперника с шайбой, они тут же оказывались в численном меньшинстве и под давлением.

Логичным стал первый гол – Шейн Пинто выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба оказалась у Брэйди Шкея, и защитник отправил её в ворота Маркстрёма точным броском в девятку.

Перед перерывом США удвоили преимущество: Маркстрём справился с броском Пинто с пятака, но Куттер Готье первым оказался на добивании и засунул шайбу между щитков вратаря – 2:0. За первый период американцы нанесли 13 бросков по воротам, а шведы лишь 3.

Во втором периоде Швеция попыталась переломить ход игры и начала активно давить. Но именно тогда США забили третий: после ошибки на смене у шведов, Шкей нашёл Логана Кули, тот бросил в касание, Маркстрём шайбу не зафиксировал – и Конор Гарленд добил её в сетку с пятачка. А спустя шесть минут Майки Эйссимонт с правого круга вбрасывания пробил Маркстрёма, который вновь не смог спасти команду – 4:0.

Перед третьим периодом Швеция сменила вратаря – вместо Маркстрёма вышел Самуэль Эрссон. Это принесло временное оживление: Уильям Нюландер замкнул передачу Расмуса Андерссона, оставшись в одиночестве перед воротами. А уже через 41 секунду Элиас Линдхольм с центра зоны мощно пробил Свеймана – 4:2.

Однако камбэка не случилось. В самый разгар натиска шведов Джек ЛаКомб прошёл по центру и броском с дистанции застал Эрссона врасплох – 5:2. А точку в матче поставил Шейн Пинто, поразив пустые ворота на 56-й минуте.

США одержали самую убедительную победу в плей-офф чемпионата и впервые за 65 лет пробились в финал. Решающий поединок мундиаля, который с 9 мая проходит в Стокгольме и Хернинге, состоится 25 мая.

Хоккеисты из Штатов сыграют с победителем пары Швейцария – Дания и поборются за первый с 1960 года титул чемпионов мира.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Канады по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сенсационно уступила сборной Дании. "Кленовые листья" на арене Jyske Bank Boxen пропустили решающую шайбу менее чем за минуту до конца основного времени и впервые с 2014 года не вышли в 1/2 финала ЧМ.

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