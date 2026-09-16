Проект бюджета на 2027 год – как РЕКОРДНЫЙ БЮДЖЕТ для армии ВЛАСТИ.

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Только что на сайте Верховной Рады Украины был зарегистрирован правительственный проект бюджета на 2027 год. Поэтому я решил проанализировать главный финансовый документ страны с учетом обещания премьер-министра должным образом финансировать расходы на оборону за счет ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ на других бюджетных расходах.

Далее текст на языке оригинала.

Дійсно, уряд передбачив на національну безпеку та оборону рекордні 4,9 трильйонів гривень, що складає 43,8% ВВП і на 517, 9 мільярдів більше, ніж у 2026 році.

А що ж з жорстокою економією на утримання АРМІЇ ВЛАДИ: депутатів, міністрів, прокурорів, суддів та дрібнішого чиновництва?

Тут теж РЕКОРД, щоправда, в бік чергового ЗРОСТАННЯ, а не обіцяної жорсткої економії.

Утримання Верховної Ради обійдеться громадянам України в 5 мільярдів 84 мільйони 695,1 тисяч гривень.

Оскільки у бюджеті 2026 році було передбачено 3 655 403, 1, то обсяг фінансування парламенту збільшено на 1 мільярд 429 мільйонів 292 тисячі гривень.

А як інакше, адже за розрахунками експертів ЧЕСНО витрати на діяльність одного депутата та його помічників лише у 2026 році склала 435 тисяч гривень на місяць (зарплата в середньому 60 тисяч гривень + майже 200 тисяч відшкодування на виконання депутатських повноважень + 145 тисяч фонду оплати праці помічників + компенсація за житло і проїзд…)

А ще для вождів парламентських партій та їхньої реклами воююча Україна знову передбачає 935 мільйонів 509,9 тисяч гривень.

Тож коли Ви почуєте або прочитає гнівно-принципові коментарі опозиційних депутатів про урядовий бюджет-2027 запитайте:

а що там у них із жорстокою економією на утримання самих себе?

Тепер до сумновідомого владного радгоспу зі своїми лікарнями, санаторіями, молочними та ковбасними підприємствами – Державного управління справами. Передбачено – 4 мільярди 734 мільйони 638,2 тисяч гривень. Оскільки у 2026 році було – 4 348 029,8, то збільшення фінансування складає майже 386 мільйонів гривень.

Утримання Президента і його офісу коштуватиме нам 1 мільярд 72 мільйони 820,4 тисячі гривень. В 2026 році їх фінансування складало 877 961,1, тобто збільшення передбачено на майже 195 мільйонів гривень.

Секретаріат Кабінету Міністрів України, який проголосив принцип жорсткої економії, отримає в прийдешньому бюджетному році 2 мільярди 274 мільйони 333, 8 тисячі гривень. Так як у цьому році фінансування складало 1 922 986,2, то збільшення видатків становитеме майже 352 мільйони гривень. Жорстко зекономили на собі?!

І вже традиційне збільшення видатків для офісу чесної і непідкупної Генеральної прокуратури. Щоб забезпечити діяльність прокурорів та їхніх "муз" платники податків заплатять 21 мільярд 146 мільйонів 74,2 тисячі гривень, що на 2 МІЛЬЯРДИ 532 мільйони більше, аніж у 2026 році ( у 2026 - 18 614 926,2).

Національна поліція, яка теж ненавчена воювати й останні роки війни весь час придумували собі нові завдання в тилу для збільшення своєї чисельності, коштуватиме нам 159 мільярдів 53 мільйони 56,6 тисяч гривень, що на РЕКОРДНІ 38 МІЛЬЯРДІВ 270 мільйонів більше аніж у 2026 році (було – 120 383 374,8).

І скажіть, що був неправий Олесандр Довженко, коли писав про трагедію та несправедливість Другої світової війни:

"…не вистачить учителів, бо загинуть в армії, не вистачить техніків, трактористів, інженерів, агрономів, вони теж поляжуть у війні, а прокурорів і слідчих вистачить. Вони цілі і здорові як ведмеді…"

Охорона високопосадовців справа теж коштовна: 4 мільярди 796 мільйонів 858,2 тисяч гривень, що 377 мільйонів більше у порівнянні з 2026 роком (4 416 835,9).

Це я ще не згадую про видатки на хвору судову систему та фактично НЕПРАЦЮЮЧІ на час війни десятки органів та установ державної влади.

Ну скажіть:

чим займається з 2022 року Центральна виборча комісія, апарату якої уряд знову в 2027 році наділив 365 мільйонів 143,5 тисячі гривень?!

А ще небідне фінансування податкової , БЕП…та інших численних контролюючих органів, які щоденно тероризують малий та середній бізнес і придумують, як перевірити фінансове життя кожного пенсіонера і фопівця та працівників освіти, охорони здоровʼя, культури…з мізерними зарплатами.

Уряд також побоявся навести лад зі ЕЛІТНИМИ пенсіями суддів та молодих прокурорів-інвалідів, з фантастичними зарплатами керівників державних та комунальних підприємств і членів Наглядових рад, які давно ні за чим не наглядають.

А Ви ще вірили, що черговий новий уряд запропонує бюджет ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ коштів для армії ВЛАДИ?!