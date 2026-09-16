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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик

Блог | Жесткая экономия? Правительство предлагает рекордный бюджет-2027 для армии власти

Кабинет министров Украины
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Проект бюджета на 2027 год – как РЕКОРДНЫЙ БЮДЖЕТ для армии ВЛАСТИ.

Только что на сайте Верховной Рады Украины был зарегистрирован правительственный проект бюджета на 2027 год. Поэтому я решил проанализировать главный финансовый документ страны с учетом обещания премьер-министра должным образом финансировать расходы на оборону за счет ЖЕСТКОЙ ЭКОНОМИИ на других бюджетных расходах.

Жесткая экономия? Правительство предлагает рекордный бюджет-2027 для армии власти

Далее текст на языке оригинала.

Дійсно, уряд передбачив на національну безпеку та оборону рекордні 4,9 трильйонів гривень, що складає 43,8% ВВП і на 517, 9 мільярдів більше, ніж у 2026 році.

А що ж з жорстокою економією на утримання АРМІЇ ВЛАДИ: депутатів, міністрів, прокурорів, суддів та дрібнішого чиновництва?

Тут теж РЕКОРД, щоправда, в бік чергового ЗРОСТАННЯ, а не обіцяної жорсткої економії.

Утримання Верховної Ради обійдеться громадянам України в 5 мільярдів 84 мільйони 695,1 тисяч гривень.

Оскільки у бюджеті 2026 році було передбачено 3 655 403, 1, то обсяг фінансування парламенту збільшено на 1 мільярд 429 мільйонів 292 тисячі гривень.

А як інакше, адже за розрахунками експертів ЧЕСНО витрати на діяльність одного депутата та його помічників лише у 2026 році склала 435 тисяч гривень на місяць (зарплата в середньому 60 тисяч гривень + майже 200 тисяч відшкодування на виконання депутатських повноважень + 145 тисяч фонду оплати праці помічників + компенсація за житло і проїзд…)

А ще для вождів парламентських партій та їхньої реклами воююча Україна знову передбачає 935 мільйонів 509,9 тисяч гривень.

Тож коли Ви почуєте або прочитає гнівно-принципові коментарі опозиційних депутатів про урядовий бюджет-2027 запитайте:

а що там у них із жорстокою економією на утримання самих себе?

Тепер до сумновідомого владного радгоспу зі своїми лікарнями, санаторіями, молочними та ковбасними підприємствами – Державного управління справами. Передбачено – 4 мільярди 734 мільйони 638,2 тисяч гривень. Оскільки у 2026 році було – 4 348 029,8, то збільшення фінансування складає майже 386 мільйонів гривень.

Утримання Президента і його офісу коштуватиме нам 1 мільярд 72 мільйони 820,4 тисячі гривень. В 2026 році їх фінансування складало 877 961,1, тобто збільшення передбачено на майже 195 мільйонів гривень.

Секретаріат Кабінету Міністрів України, який проголосив принцип жорсткої економії, отримає в прийдешньому бюджетному році 2 мільярди 274 мільйони 333, 8 тисячі гривень. Так як у цьому році фінансування складало 1 922 986,2, то збільшення видатків становитеме майже 352 мільйони гривень. Жорстко зекономили на собі?!

І вже традиційне збільшення видатків для офісу чесної і непідкупної Генеральної прокуратури. Щоб забезпечити діяльність прокурорів та їхніх "муз" платники податків заплатять 21 мільярд 146 мільйонів 74,2 тисячі гривень, що на 2 МІЛЬЯРДИ 532 мільйони більше, аніж у 2026 році ( у 2026 - 18 614 926,2).

Національна поліція, яка теж ненавчена воювати й останні роки війни весь час придумували собі нові завдання в тилу для збільшення своєї чисельності, коштуватиме нам 159 мільярдів 53 мільйони 56,6 тисяч гривень, що на РЕКОРДНІ 38 МІЛЬЯРДІВ 270 мільйонів більше аніж у 2026 році (було – 120 383 374,8).

І скажіть, що був неправий Олесандр Довженко, коли писав про трагедію та несправедливість Другої світової війни:

"…не вистачить учителів, бо загинуть в армії, не вистачить техніків, трактористів, інженерів, агрономів, вони теж поляжуть у війні, а прокурорів і слідчих вистачить. Вони цілі і здорові як ведмеді…"

Охорона високопосадовців справа теж коштовна: 4 мільярди 796 мільйонів 858,2 тисяч гривень, що 377 мільйонів більше у порівнянні з 2026 роком (4 416 835,9).

Це я ще не згадую про видатки на хвору судову систему та фактично НЕПРАЦЮЮЧІ на час війни десятки органів та установ державної влади.

Ну скажіть:

чим займається з 2022 року Центральна виборча комісія, апарату якої уряд знову в 2027 році наділив 365 мільйонів 143,5 тисячі гривень?!

А ще небідне фінансування податкової , БЕП…та інших численних контролюючих органів, які щоденно тероризують малий та середній бізнес і придумують, як перевірити фінансове життя кожного пенсіонера і фопівця та працівників освіти, охорони здоровʼя, культури…з мізерними зарплатами.

Уряд також побоявся навести лад зі ЕЛІТНИМИ пенсіями суддів та молодих прокурорів-інвалідів, з фантастичними зарплатами керівників державних та комунальних підприємств і членів Наглядових рад, які давно ні за чим не наглядають.

А Ви ще вірили, що черговий новий уряд запропонує бюджет ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ коштів для армії ВЛАДИ?!

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