На чемпионате мира по хоккею произошел второй разгром подряд. Видео

Сборная США по хоккею уверенно обыграла команду Венгрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2025, проходящего в датском Хернинге. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу американцев, которые не пропустили ни одной шайбы за первые два матча турнира. В 1-м туре США разгромили Данию (5:0).

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Дублями в составе победителей отметились 21-летние нападающие Фрэнк Назар и Каттер Готье. Ещё по голу забросили Конор Гарленд и Логан Кули, при этом оба также отдали по результативной передаче. Назар набрал в матче три очка, добавив к двум голам ещё и ассист, а Уилл Смит и Шейн Пинто записали на свой счёт по две передачи.

Сборная США полностью переиграла соперника по всем компонентам, нанеся 39 бросков по воротам против 13 у венгров. Голкипер Джереми Суэйман (Boston Bruins), проводивший первую игру на турнире, оформил "сухарь".

В составе сборной Венгрии в воротах вышел Адам Вай, заменивший основного вратаря Бенце Балиша. Это был его первый матч на чемпионате мира с 2016 года. Несмотря на старания, Вай не смог сдержать натиск соперника.

Американцы повели 2:0 уже в первом периоде благодаря активности Назара, а к середине матча счёт стал 3:0 — Готье реализовал передачу от Матти Бенье. В заключительном периоде США довела дело до разгрома, забив ещё трижды.

После двух туров американцы лидируют в своей группе, не пропустив ни одной шайбы. Следующий матч команда США проведёт уже в понедельник против серебряного призёра ЧМ-2024 — сборной Швейцарии.

США – Венгрия – 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

11 мая, 13.20, "Jyske Bank Boxen"

1:0 – 14 Назар (Кули, Гарланд)

2:0 – 16 Назар (Пинто, Лорей)

3:0 – 30 Готье (Бенирс, Смит)

4:0 – 41 Готье (Смит, Влашич)

5:0 – 41 Гарланд (Пинто, Назар)

6:0 – 54 Кули (Келлер, Томпсон)

Вратари: Сваймен 13/13 – Вай 33/39.

Как сообщал OBOZ.UA, во время матча между сборными Дании и США 1-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который с 9 по 25 мая проходит в Швеции и Дании, местные болельщики освистали американский гимн, а также игроков команды соперника. Игра завершилась уверенной победой США со счётом 5:0.

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