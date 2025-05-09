9 голов и шайба с нулевого угла: ЧМ-2025 по хоккею стартовал феерией с тремя камбэками. Видео

Действующие чемпионы мира по хоккею чехи выдали невероятный матч с командой Швейцарии на старте 88-го первенства планеты, которое 9 мая стартовало в Дании и Швеции. Победители мундиаля-2024 сумели выиграть лишь в овертайме, при этом сотворив вместе с соперниками сразу три камбэка, – 5:4.

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Швейцарцы ошарашили чемпионов двумя быстрыми шайбами, одна из которых была отменена. Однако первый гол вышел по истине впечатляющим – форварду Кристиану Марти удалось поразить ворота чехов с нулевого угла, подняв шайбу над плечом голкипера.

За 2,5 минуты до перерыва счет стал 2:0, однако Чехии удалось забросить одну шайбу перед сиреной в формате пять на три. Во втором периоде чемпионы взвинтили темп и просто загоняли соперника, отметившись двумя голами.

Швейцария сравняли счет на второй минуте решающего периода, а затем и вышла вперед. Чехам помогло удаление в составе соперника за 300 секунд до конца, которое воплотил в гол форвард Лукаш Седлак.

В итоге игра перетекла в дополнительную пятиминутку, которую хоккеисты играли три против трех. Удача в середине овертайма улыбнулась Чехии, победу которым принес нападающий Роман Червенка.

Таким образом, действующим чемпионам удалось взять два очка, а их соперникам – одно. В параллельной игре Финляндия минимально одолела Австрию – 2:1.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею в дивизионе IА и не смогла пробиться в элиту турнира.

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