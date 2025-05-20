Замешана Украины: матч ЧМ-2025 по хоккею закончился фиаско "пророссийской" сборной. Видео
Сборная Казахстана по хоккею стала второй командой которая вылетела из элиты чемпионата мира. Это стало известно после матча седьмого тура группового этапа мундиаля-2025, в котором эта команда потерпела поражение от швейцарцев 1:4 и заняла последнее место в группе В.
Казахи, костяк которых составляют игроки "Барыса" из контролируемой Россией Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), подошли к своему заключительному матчу на первенстве планеты, имея в активе одинаковое количество очков с Венгрией – по три. Для того, чтобы опередить мадьяр, им нужно было не проиграть швейцарцам в основное время.
Подопечные тренера Олег Болякина удачно начали встречу. Незадолго до завершения первого периода форвард "Адмирала" из Владивостока Аркадий Шестаков открыл счет.
После первого перерыва швейцарцам удалось отыграться. Это привело к тому, что в решающей 20-минутке казахи принялись изо всех сил отстаивать нужный результат.
Редкие контратаки на ворота действующих вице-чемпионов мира ни к чему не приводили. Зато в ответ фавориты на 48-й минуте вышли вперед. А еще через 10 они в течение 38 секунд дважды огорчили казахов и установили окончательный счет игры.
Таким образом, сборная Казахстана стала соперником Украины на ЧМ-2026 в дивизионе IA. Вместе с ними там также сыграют команды Литвы, Франции, Японии и Польши. Две лучшие команды турнира получат путевки в элиту.
Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Дмитри Христич резко высказался о выступлении команды на чемпионате мира-2025.
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