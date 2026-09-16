Половина сентября. В целом политический сезон начался без сюрпризов – с агрессивной "переговорной" и "перемирческой" риторики.

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Зафиксируем.

1. Россия наращивает террор украинских городов и расширяет географию атак. Враг поджигает АЗС в столице и пункты пропуска на западной границе. Премьер Сергей Корецкий заявляет о критической ситуации в государственных финансах. О прифронтовой зоне (от Чернигова до Одессы) я вообще молчу, все на поверхности.

В Европе почти каждый день появляются новости о российских диверсиях. В то же время, все громче звучат сторонники нормализации отношений с РФ ценой сдачи Украины.

США (Кушнер) открыто предлагают отдать России Донбасс. Лавров вторит другими словами: не откажись США от "Анкориджа" (принуждения Украины к территориальным уступкам), уже год все жили бы в мире. Мол, сделайте уже что-то! Трамп настойчиво рекомендует прекратить удары по российским НПЗ, дабы выйти в "энергетическое перемирие"… И т.д.

Если бы мировой гегемон (США) считался последовательным и надежным соратником Украины в борьбе с несправедливой агрессией, можно было бы интерпретировать сумму указанных обстоятельств так: "ребята, вы в тяжелейшей ситуации, прогноз плохой, фиксируйте убытки, мы вас здесь и здесь подстрахуем по безопасности, выдохните, восстановитесь, на следующем круге вернете свое".

И, соответственно, принимать какое-то решение. Но поскольку ситуация иная, надо углубиться в контекст.

2. Как выглядит картинка, которую Путин несет в массы и "продаёт" международным партнерам?

Согласно официальным реляциям российского командования (отражаются на публичных картах и выдаются в эфир высокими официальными лицами), российские войска якобы успешно совершают обход с флангов 4-х городов: Лимана, Славянска, Краматорска и Дружковки.

На лиманском направлении уже якобы взят Святогорск, одновременно росвойска якобы активно продвигаются к юго-западу от Дружковки с общей для обеих группировок дирекцией "на Барвенково" (Харьковская область). Цель: перерезать снабжение Славянска и Краматорска.

В лучшем случае – вынудить украинские войска к отходу, в рабочем варианте – к ноябрю зайти в городские бои, усиливая политическое давление (угрожая гуманитарной катастрофой в тылу, миллионами беженцев и др.) и подчёркивая бессмысленность обороны.

Что в передовых российских галлюцинациях означает – к концу года победоносно завершить основную часть "СВО", докручивать переговорами и периодическими обострениями.

Это мейнстримная публичная картинка.

Следующий (более прагматичный) вариант планов – к зиме сломить украинскую оборону на подступах к указанным городам и на зиму зайти в городские бои, одновременно обрушив атаки на системы жизнеобеспечения Киева и ряда других крупных центров Украины. А также наращивая число диверсий в Европе. Чтобы по итогам зимних ужасов продавить Украину на уступки, в том числе – через срыв европейской поддержки.

3. Как оно выглядит в реальности? Детали обстановки на фронте (в т.ч. на Лиманском направлении) почитайте у Константина Машовца. Сущностная выжимка примерно такая.

Еще до заявлений генерала Андрея Билецкого о некоторых движениях украинской стороны в районе Лимана, с конца августа российскую военную общественность разрывало от тревожных сообщений.

Не вдаваясь в детали, кто и куда наступает/отступает, суть: никакого охвата россиянами Лимана и Славянска с фланга на данный момент нет и не предвидится. Никакой Святогорск и близко не захвачен, это полное вранье.

Ситуация к юго-западу от Дружковки остается тяжелой, однако украинское командование принимает меры, в том числе – организационные (о них сообщалось).

Как следствие – заведомо рушится вся победоносная конструкция, нарисованная Кремлем для своих подданых и международной аудитории. Если не случится каких-то экстремальных катаклизмов В украинском ТЫЛУ (а также в плане международной поддержки), то российские войска не завершат свой манёвр ни к ноябрю, ни к зиме, ни к новому году.

Более того: с высокой вероятностью украинская армия оставит им только один вариант – штурмовать города в лоб, причём – из зимних полей. Посмотрите на карту: сохраняя контроль над Лиманом и прикрываясь Северским Донцом, Силы обороны Украины будут атаковать дронами во фланг наступающих в лоб на Славянск россиян.

Миссия выглядит максимально кровавой для российских войск. Российские военные это точно осознаЮт. Как оно будет в итоге, мы сейчас не знаем. Например, россияне могут нарастить удары КАБами, а Украине нечем будет купировать (хотя зимой есть вероятность появления первых "грипенов" с правильными ракетами).

Вследствие чего к весне указанные города превратятся в груды щебня. Но так или иначе, наиболее реалистичный на данный момент (!) сценарий таков: многомесячная изнурительная кампания на подступах к городам и городские бои с неимоверно высокой ценой для россиян в плане потерь.

Достичь успеха имеющимся в наличии комплектом войск без дестабилизации украинского тыла россиянам практически невозможно. Т.е., если отталкиваться от сугубо военной задачи, Путину необходимо запускать принудительную мобилизацию.

Но даже если она стартует в конце сентября, то на фронте отразится лишь к новому году.

Учитывая, что задача не просто военная, а военно-политическая, принудительная мобилизация, с одной стороны, станет признанием крушения победоносных планов.

А с другой стороны, поставит в очень глупое положение Трампа, форсирующего "энергетическое перемирие". Его оппоненты будут задавать логичный вопрос: какое перемирие, если Путин открыто готовит эскалацию?

Итого: вместо эффектного завершения "СВО" россиян как минимум до весны ожидает кровавейшая мясорубка с неизвестным результатом. Ибо успех не гарантирован от слова совсем, масса переменных.

Это если брать основную сюжетную линию.

Но есть же не менее важные. И там интересно.

4. Высокие руководители экономического блока РФ, которые по легенде должны исходить из победоносной картинки, уже ПУБЛИЧНО объявили 2027 год "вырванным годом" с точки зрения экономики. Ни одного позитивного ориентира. От слова совсем. Как же так?

Министр экономразвития Максим Решетников на фоне спада инвестиций на 10% по итогам полугодья заявил, что рост инвестиций до 2028 года не ожидается.

Несмотря на алармистские заявления главы "Сбербанка" Германа Грефа о необходимости снизить ключевую ставку хотя бы до 10-12%, Центробанк на своём заседании 11 сентября оставил показатель на уровне 14%.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина прямым текстом заявила: "любой дополнительный рубль стимулирования спроса со стороны государства отдаляет ЦБ от снижения ключевой ставки". Т.е., пока не изменится структура бюджетных расходов, деньги для российского бизнеса будут очень дорогими. А она не изменится.

На этом фоне российские банки активно наращивают резервы под плохие кредиты, осознавая, что с ними не рассчитаются. И Центробанк нервничает, ибо этих резервов недостаточно. Российские экономические обозревали отмечают: уже середина сентября, но до сих пор нет вообще никаких намеков на то, каким будет российский бюджет на 2027 год. В предыдущие годы уже были ориентиры, шла какая-то профессиональная дискуссия. Сейчас есть лишь общая установка, что до 2029 года бюджет останется дефицитным. Какие сюрпризы ожидаются в следующем году – до сих пор неясно.

Есть только ощущения, что они будут неприятными. О дефиците российского бюджета, проблемах отраслей и т.д. у нас говорится много. Если суммировать: на фоне победоносной (!) военной риторики прогноз для российской экономики от самих же россиян – крайне тревожный.

А что будет, если скорректировать эти прогнозы с учетом "реалий на земле": затяжной кровавой мясорубки в условиях обмена дальними ударами и с вероятными проблемами в российском тылу, которых ранее и близко не было?

5. Когда добрые дроны начали демонтировать систему поддержки российской армии через маркетплейсы, масса российских эмигрантов рассказывала, что это, мол, лишь сплотит население вокруг Кремля и против Украины. Кого-то может словесно и сплотило. Ругательные видео "зачем портить отдых в Сочи?!" имеются.

Однако факт в том, что россияне в хороших машинах, мужчины ухоженных гражданок России, страдающих на курортах и в очередях на АЗС, за деньги в армию уже не пошли. И добровольно не пойдут. Прослойка желающих идти на войну не увеличивается.

Она перемалывается со скоростью 30+К в месяц. Сказки о том, что мелкий бизнес все бросит и запишется в штурмовики, не подтверждается практикой. Настрой "пусть все это как-то закончится" уже меняется по градиенту. От "добейте уже эту Украину наконец!" до "заканчивайте хоть как-то побыстрее".

Итого.

Победоносная военная конструкция России нереалистична. Это факт. Крушение этих иллюзий будет происходить зимой на фоне ухудшений в экономике.

6. Параллельно идёт скрытый мыслительный процесс в элите и аппаратные войны.В частности, на днях появилась информация, что со своего поста изгнан глава Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Алпатов. Злые языки говорят, что причина – в профессиональной ошибке, следствием которой стал необоснованный навет на путинского приятеля Илью Трабера и клан Ротенбергов. Для понимания:

1) указанная должность – сама по себе очень значимая. Это контроль над всем бизнесом и государственными деньгами. Действующий глава ФСБ Александр Бортников возглавлял эту службу. Наиболее влиятельный на данный момент ФСБшник – первый заместитель главы службы Сергей Королёв – также поднялся с данной позиции.

2) Уход Алпатова часть обозревателей интерпретирует как удар по перспективам набравшего слишком большой вес Королева. В ближайшие месяцы ожидаются ротации в ФСБ, вероятен уход Бортникова, Королев был среди главных претендентов на его место.

В данный момент ФСБ объективно является одной из реальных скреп России.

Указанные персонажи более чем способны оценить общую ситуацию. Контроль над ФСБ – это суперпозиция в российской власти на период неизбежной турбулентности. Поэтому схватка за должность ожидается нешуточная. Будут жертвы и разрушения во всех смыслах. Одновременно запущена информация, что министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил задачу обрушить неподконтрольный МО и Генштабу политический контур вокруг преступной группировки "Ахмат".

Особенность в том, что в "Ахмате" есть сугубо кадыровское ядро и своего рода периферия, которая масштабировала ресурсы дондона и его подручных. Покушаться на ядро не будут, но щупальца Кадырова за пределами Чечни укоротят, в том числе – подожмут возможность грабить оккупированные территории и паразитировать на военном бюджете. Данные слухи появились на фоне очередных вбросов о плачевном состоянии здоровья Рамзана Кадырова.

В худшем случае клинч за реальные рычаги власти в Москве может совпасть с моментом транзита в Чечне. Это одна из тех переменных, которая добавляет тревожности и неустойчивости…Список можно продолжать.

7. Пока наиболее сильной "картой" Путина является невнятная кампания Трампа против Ирана. Трамп уже "наиграл" России 8 комфортных месяцев.

Без этих экзерсисов ситуация на текущий момент была бы совершенно иная. Но уже как есть. Если сложить идеальную картинку для Путина и ситуативные интересы Трампа, они сходятся к ноябрю в формате некого замирения на российских условиях.

К чему нет реальных предпосылок. Чтобы их обоюдное счастье наступило, недостающий элемент – некий акт (серия) давления/устрашения, который вынудит Украину к уступкам. Чего в принципе можно ожидать после выборов в России и встречи Трампа с императором Си. Нюанс в том, что всё это может не сработать.

И Россия (равно как и Украина) столкнется с перспективой входа в крайне непростую зиму. И последствия будут настолько травматичными, что даже гипотетический приз в виде руин условного Краматорска Кремль не спасет.

В общем. Пока базовый сценарий выглядит так: Украину пытаются сломать до зимы – не получается – все заходят в тяжелую зиму (в военном плане, политически, экономически), из которой выходят порванными в лохмотья, возгоняя риски дестабилизации до небес. Вероятность такого сценария очевидна везде. И он никому не нравится.

Поэтому до сих пор не исключен промежуточный вариант: подморозка по ЛБС с какой-то нарастающей дипломатией без драматичных уступок со стороны Украины. Наоборот: с отползанием РФ в обмен на экономическую нормализацию и под какую-то победоносную величественную риторику.

"Переговоры" в этом направлении идут. Вчера ночью в них принял яркое участие НПЗ в Сызрани. До этого – "Тольяттикаучук". И т.д. Это без учета военных объектов.Посему. Исключать перспективу тяжёлой зимы оснований нет.

Надо по мере сил готовиться. Но еще месяца полтора будут качели. А там прояснится и с политической реальностью в США, и с экономическими контурами в РФ, и с объективными (не)успехами россиян на фронте. Рассказы о том, что у Путина все хорошо и его все устраивает – очевидное преувеличение. Не устраивает. А тех, кто вокруг – тем более. Даже с учетом гипотетических побед лоялистов Путина в Европе – это может ухудшить ситуацию для Украины, но не улучшить для России.

Затягивание с каждым месяцем все более травматично.Стратегия затягивания была достаточно эффективной пару лет назад, год назад.

Сейчас она уже раскручивает не просто деградацию – необратимые процессы отставания России и будущие потрясения.

В общем, я пока вижу основания считать (надеяться), что год закончится не так, как описывает базовый сценарий. Шансы не утрачены.

Реальностью может стать подморозка у нас на фоне "разогрева" в Европе через интенсификацию точечных атак…

Цена затягивания для Украины очевидна и ужасна. В первую очередь – погибнут люди.

Кто-то уедет. Кто-то примет окончательное решение не возвращаться.

Важно помнить, что на фоне объективных тягот и лишений будут попытки превратить/представить плохие обстоятельства как безысходно апокалиптические. Дабы пересечь грань между просто болезненными решениями и процессом утраты государственности. Нельзя поддаться.

Сил нам всем.