Канада после 28:2 неожиданно проиграла на ЧМ по хоккею. Видео

Сборная Канады по хоккею потерпела неожиданное поражение от финнов в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Хернинге и Стокгольме. "Кленовые листья", выигравшие до этого все пять матчей с общим счетом 28:2, проиграли европейцам в нерезультативном матче в серии буллитов.

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Игра не порадовала болельщиков зрелищным хоккеем. Суоми традиционно для себя избрали против одного из главных фаворитов первенства максимально оборонительную тактику с расчетом на контратаки, в которых они очень сильны.

Как результат, первую заброшенную шайбу зрители увидели аж на 32-й минуте, когда канадцы открыли счет. Гол на свой счет записал центральный нападающий "Нэшвилла" Райан О'Райлли.

Этот момент не смутил команду Финляндии. Она продолжала гнуть свою линию и, несмотря на трехкратное превосходства соперника по броскам в третьем периоде, сумела за три минуты до сирены сравнять счет. Героем стал форвард шведского "Эребру" Патрик Пуйстола.

Игра перешла в овертайм, в котором за пять минуты команды на двоих нанесли лишь три удара, а затем и в серию хоккейных пенальти. Здесь героем стал вратарь финнов Юусе Сарос, который отразил три буллита и принес своей сборной победу 2:1.

Благодаря этому успеху суоми застолбили за собой минимум третьем место и путевку в четвертьфинал, однако даже не догнали канадцев в турнирной таблице группы А. Североамериканцы в заключительный игровой день проведут лобовой матч со шведами за первое место.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Франции стала первой командой которая вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею.

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