Впервые в истории! На чемпионате мира по хоккею установлено 'достижение века'. Видео

Сборная Австрии по хоккею впервые в XXI веке пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. В решающем матче за выход из группы команда разгромила Латвию со счётом 6:1 и сенсационно заняла четвёртое место в группе A. Эта победа стала первой над латвийцами за 11 лет и принесла австрийцам лучший результат в истории с момента введения текущего формата турнира в 2012 году.

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Последний раз австрийские хоккеисты были в четвертьфинале мундиаля в далеком 1994 году.

Австрийцы начали матч активнее и уже в первом периоде повели в счёте после точного броска Доминака Цвергера. Во втором отрезке преимущество команды усилили Бенджамин Баумгартнер (в большинстве) и Винценц Ререр.

Латвийцы попытались вернуться в игру благодаря шайбе Эдуарда Тралмакса, но на этом их успехи закончились. В третьем периоде капитан Томас Раффль, снова Цвергер и Ререр (в пустые ворота) довели счёт до разгромного. Латвия так и не смогла оправиться от атакующего натиска и сдала в концовке.

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер с трудом сдерживал эмоции после такого феноменального успех.

"Я невероятно счастлив, хоть и выгляжу сдержанным. Мы заслужили это – вся команда выкладывается на тренировках и в матчах. Мы стали настоящей семьей. Мы знали: если сыграем по плану, сможем быть сильным соперником. Всё сработало – и теперь мы готовы к любому сопернику в плей-офф", – цитирует Бадера sport.orf.at.

"Это один из главных моментов в моей карьере. Я горжусь командой. Мы боролись с невероятной самоотдачей. Кто забивает – неважно. Главное, что мы выигрываем. С таким настроем и в четвертьфинале мы сможем добиться успеха – нужно просто играть просто и забивать", - добавил капитан сборной Австрии Томас Раффль

Доминик Цвергер, автор дубля считает этот успех просто феноменальным: "Выйти в четвертьфинал с этими парнями – просто невероятно. Здесь только классные ребята, каждый борется за каждого. Голкиперы, защитники, нападающие, тренеры – все выложились на максимум. Мы будем готовы к следующему матчу и посмотрим, как далеко сможем зайти."

Детали встречи:

Чемпионат мира по хоккею, 20 мая 2025 года, Стокгольм

Латвия – Австрия – 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Голы: Тралмакс (29) – Цвергер (17, 54), Баумгартнер (24, в большинстве), Ререр (26, 58, пустые ворота), Раффль (45)

Штраф: 6 – 8 минут Зрители: 4 973 (Avicii Arena, Стокгольм)

Теперь Австрия ждёт соперника по четвертьфиналу, который определится по итогам остальных матчей. Скорее всего это будет Швейцария.

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