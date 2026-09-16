Смерти на дорогах – на их совести? Нардепы провалили голосование за законопроект об усилении ответственности за превышение скорости

В Верховной Раде 16 сентября провалили голосование за законопроект об усилении ответственности за превышение скорости. Народные избранники не смогли набрать необходимое количество голосов, чтобы повысить штрафы на грубое нарушение ПДД.

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Парламентариям предлагали дополнить КУоАП новой статьей 122-6, определяющей исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения транспортных средств. Спустя несколько месяцев изучения документа депутаты так и не сумели усилить ответственность за убийства на дорогах.

Что предлагал законопроект

Согласно проекту Закона № 15348 от 24.06.2026 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах, предлагалось определить градацию за превышение установленных ограничений скорости движения:

– более чем на 20 км/ч – штраф 680 грн (40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);

– более чем на 40 км/ч – штраф 2040 грн (120 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);

– более чем на 60 км/ч – штраф 2720 грн (160 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);

– более чем на 80 км/ч – штраф 3400 грн (200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);

– превышения, предусмотренные в частях третьей или четвертой настоящей статьи, совершены лицом, пять и больше раз за год подвергалась административному взысканию за совершение любого нарушение, предусмотренное частями третьей или четвертой статьи, – 17000 грн (1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Стоит отметить, что народные избранники не только провалили голосование по законопроекту №15348, но даже не смогли отправить документ на доработку или повторное рассмотрение.

Альтертанивный законопроект тоже провалили

Вслед за основным предложением депутаты провалили голосование за так называемый альтернативный законопроект. Проект Закона №15348-1 от 13.07.2026 также предусматривал внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины. Речь шла об усилении ответственности за действия, приводящие к гибели и травмированию людей на дорогах. Этот законопроект поддержали всего 195 народных избранников.

Проект № 15348-1 от 13.07.2026 регламентировал правила проезда пешеходных переходов, перекрестков, обгона и встречного разъезда, проезд на запретный сигнал светофора, непредпочтение в движении пешеходам. Предлагалось повышение ответственности за управление без прав и лицами, ограниченными в праве управления, отмена "порога безнаказанности" в 20 км/ч.

Законопроект предлагает установить ответственность за превышение скорости более чем на 10 км/ч. За ДТП, повлекшие смерть или тяжкие телесные – обязательное дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством сроком от 3 до 8 лет, а также усиление ответственности за повторные следующие правонарушения.

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