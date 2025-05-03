Сборная Украины проиграла 'матч жизни' и упустила сенсационную возможность выйти в элиту мирового хоккея. Видео

Сборная Украины по хоккею проиграла команде Японии 2:3 в 5-м туре чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А, который с 27 апреля по 3 мая проходил на льду "Сепши Арена" в румынском городе Сфынту-Георге. Подопечные Дмитрия Христича упустили сенсационную возможность выиграть группу и заработать повышение в классе.

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Теперь, чтобы остаться на второй строчке, которая также выводит сборную в элиту мирового хоккея, необходим маловероятный сценарий, когда Италия в основное время НЕ побеждает Румынию. Последняя является одним из глубоких аутсйдеров.

Украинцы открыли счет уже на 5-й минуте – после грубой ошибки соперника шайбу забросил Виктор Захаров, для которого это уже шестой гол на турнире.

Японцы быстро ответили: Накаджима добил шайбу после собственного промаха, сравняв счет к концу первого периода.

Во втором периоде украинская команда потеряла немало шансов у большинства, в том числе и в формате 5 на 3. Зато японцы воспользовались своим шансом – Ирикура подправил шайбу после броска с синей. После этого Сузуки реализовал контратаку, сделав счёт 3:1.

В начале третьего периода Алексей Ворона после передачи Захарова метко бросил в дальний угол и сократил отставание. Однако больше упрекнуть не удалось, несмотря на многочисленные усилия, а нереализованные большинства стали главной проблемой "сине-желтых".

Отдельно следует отметить игру неоднократно спасавшего команду голкипера Левшина и активность Захарова и Вороны, которые оставались лидерами на льду.

Комментатор Андрей Столярчук окрестил эту игру "матчем жизни".

Как сообщал OBOZ.UA, в 4-м туре ЧМ украинцы обыграли Польшу (4:1), уступая по ходу встречи.

Напомним, что украинская сборная стартовала с драматического поражения на чемпионате мира 2025 года. После этого "сине-желтые" в серии буллитов обыграли Италию. А накануне подопечные Христича разгромили Румынию.

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