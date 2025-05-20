США на ЧМ-2025 по хоккею сенсационно разгромили непобедимых чемпионов, проигрывая по ходу. Видео

Сборная США на чемпионате мира по хоккею-2025 одержала волевую победу над действующими обладателями титула – Чехией. Матч заключительного тура группы B на арене Jyske Bank Boxen в шведском Хернинге завершился со счетом 5:2.

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Игра получилась напряженной, с большим количеством штрафов и жёсткой борьбой. Чехия дважды выходила вперед, но в итоге потерпела первое поражение на турнире. В концовке третьего периода американец Фрэнк Назар забил два важных гола в большинстве, которые и принесли его команде успех.

США доминировали в первом и третьем периодах, перебросав соперника почти вдвое — 56 бросков против 27. Несмотря на это, чешский голкипер Карел Веймелка сыграл на высоком уровне, совершив множество важных сейвов, что позволило Чехии остаться в игре.

Счёт в матче несколько раз менялся — было три смены лидера. Чехия забивала благодаря звёздному Давиду Пастрняку, который оформил гол и результативную передачу, и Мартину Нечасу. Пастрняк по-прежнему является лидером турнира по очкам (14).

Американцы демонстрировали высокую скорость, создав множество моментов в первом периоде и имея тотальное преимущество в бросках 23:8, хотя забили лишь один гол.

Во втором периоде Чехия ответила серией точных комбинаций, и к середине периода счёт сравнялся и даже стал в их пользу.

В третьем периоде игра перешла под контроль США. Назар сначала реализовал большинство спустя 1:35, а затем забил второй гол в большинстве на 7-й минуте, выведя США вперёд. Логан Кули добавил четвёртый гол, увеличив отрыв, а Эндрю Пик забил в пустые ворота под занавес игры.

Фрэнк Назар стал главным героем, оформив дубль в большинстве. Вратарь Джереми Суэйман отразил 25 бросков.

В итоге первое место в групповом этапе первой финишировала Швейцария. США за счет этой победы смогли опередить Чехию. Четвертое место разыграют между собой Дания и Германия.

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