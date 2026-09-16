Налог на посылки уже готовятся ввести: депутаты Рады с третьей попытки поддержали законопроект

В Украине всё же могут ввести налог на посылки, доставляемые из-за рубежа. Это является требованием Международного валютного фонда и Европейского Союза для предоставления стране макрофинансовой помощи.

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Соответствующая норма закреплена в правительственном законопроекте № 16051-1. 16 сентября он был принят в первом чтении 273 голосами народных депутатов, о чем сообщили во время трансляции телеканала "Рада".

Перед голосованием в Раде выступил министр финансов Сергей Марченко. Он призвал народных депутатов поддержать этот законопроект и напомнил, что введение налога на посылки является частью международных обязательств Украины, несмотря на то, что ранее парламентарии провалили голосование по аналогичному документу.

"Очень трудно объяснить, почему мы не можем выполнить эти обязательства. Цена вопроса на сегодня – неполучение уже в сентябре 4 млрд евро... Если удастся поддержать этот законопроект, будет шанс получить эти средства в октябре. Вариантов дальше тянуть нет", – подчеркнул глава Минфина.

Он предупредил, что в правительстве уже готовятся к переносу расходов на декабрь, а также разрабатывают решение, которое "позволит жить в условиях кризиса ликвидности".

Что может измениться

Ключевое нововведение касается дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро через электронные платформы (маркетплейсы) – льготу могут отменить, после чего НДС начнут взимать с посылок стоимостью от 0 евро.

При этом важно различать несколько различных ситуаций. Законопроекты не просто предлагают механически "убрать 150 евро" для всех физических лиц, а предлагают создать механизм, при котором при дистанционной продаже товаров через электронные платформы именно маркетплейс будет отвечать за начисление и уплату НДС.

Одно из главных изменений заключается в том, что ответственность за налог планируется возложить на электронные платформы. Если товар продается украинскому покупателю дистанционно через соответствующий маркетплейс, именно платформа должна начислить и уплатить НДС по такой операции.

Человек, заказывающий товар в интернете, не должен будет самостоятельно разбираться с налоговыми расчетами. Соответствующий платеж должен быть учтен при оформлении покупки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее налоговый комитет поддержал изменения в правилах налогообложения международных посылок и рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №16051-1. Реформа может вступить в силу не ранее 1 января 2027 года.

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