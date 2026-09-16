Сколько средств в качестве залога было внесено за топ- коррупционеров за год: озвучена астрономическая сумма

В 2026 году за подозреваемых в коррупции высокопоставленных чиновников внесли 1 млрд 119 млн грн залога. Речь идет о периоде с 1 января по 10 сентября 2026 года. При этом за весь прошлый год за коррупционеров внесли 1 млрд 607 млн грн залога.

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Об этом говорится в ответе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на запрос OBOZ.UA. Залог взимается в счет бюджета в случае, если подозреваемый не выполняет своих обязанностей. Например, игнорирует повестки в суд или скрывается от следствия. В противном случае залог возвращается тем, кто его внес.

"На счет ВАКС, открытый в Государственной казначейской службе Украины, за период с 1 января по 31 декабря 2025 года было перечислено в качестве залога 1 607 115 414 грн, за период с 1 января по 10 сентября 2026 года – 1 119 397 812 грн", – говорится в ответе суда.

Отметим, как говорится в ответе руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко, в 2026 году в доход государства было взыскано 3,9 млн грн залога.

ВАКС применяет залог в качестве меры пресечения, которая заключается во внесении средств на специальный счет для обеспечения исполнения подозреваемым или обвиняемым своих обязательств. В практике ВАКС (специализирующегося на преступлениях, связанных с коррупцией на высшем уровне и сопутствующих преступлениях) назначение залога имеет свои особенности в зависимости от категории дела.

Отметим, что в Украине существует отдельная услуга – ряд компаний предоставляют услуги по выплате залога за комиссию в размере 10–15 % от суммы залога. За эти деньги отдельные компании готовы принять наличные, легализовать их через фиктивные сделки между юридическими лицами и внести залог.

Как ранее писал OBOZ.UA, суд отправил под стражу заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Он может выйти на свободу под залог в размере 120 млн грн.

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