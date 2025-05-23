УкраїнськаУКР
русскийРУС

Четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею закончился со счетом 6-0. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
474
Четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею закончился со счетом 6-0. Видео

Сборная Швейцарии добыла самую крупную победу в четвертьфинальных противостояниях на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Стокгольме и Хернинге. Обладатели "серебра" минувшего розыгрыша турнира просто уничтожили команду Австрии – 6:0.

Видео дня

Швейцарцы считались явными фаворитами противостояния, что им принялись доказывать с самого начала поединка. Уже в первом периоде им удалось трижды огорчить соперников. При этом вице-чемпионы мира просто деклассировали австрийцев по броскам – 16:3.

Четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею закончился со счетом 6-0. Видео
Четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею закончился со счетом 6-0. Видео

Вторая 20-минутка вышла не менее доминирующей со стороны швейцарцев. Подопечные тренера Патрика Фишера забросили еще две шайбы и окончательно сняли все вопросы о победителе.

В заключительном периода в ворота Австрии влетел еще один гол, который подвел итог этому четвертьфинальному противостоянию. Любопытно, что в составе победителей отличились шесть разных хоккеистов.

Четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею закончился со счетом 6-0. Видео
Четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею закончился со счетом 6-0. Видео

Теперь за путевку в финал сборная Швейцария поспорит с хозяевами чемпионата датчанами, которые накануне сотворили главную сенсацию турнира, выбив из него канадцев. Викинги проигрывали в матче, но забросили победную шайбу за 49 секунд до финальной сирены.

Четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею закончился со счетом 6-0. Видео
Video Preview

Как сообщал OBOZ.UA, "антиукраинская" сборная стала худшей командой чемпионата мира по хоккею. Команда набрала меньше всех очков, пропустили больше всего голов и, как и французы, забили меньше всего шайб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!