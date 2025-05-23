Четвертьфинал ЧМ-2025 по хоккею закончился со счетом 6-0. Видео

Сборная Швейцарии добыла самую крупную победу в четвертьфинальных противостояниях на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Стокгольме и Хернинге. Обладатели "серебра" минувшего розыгрыша турнира просто уничтожили команду Австрии – 6:0.

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Швейцарцы считались явными фаворитами противостояния, что им принялись доказывать с самого начала поединка. Уже в первом периоде им удалось трижды огорчить соперников. При этом вице-чемпионы мира просто деклассировали австрийцев по броскам – 16:3.

Вторая 20-минутка вышла не менее доминирующей со стороны швейцарцев. Подопечные тренера Патрика Фишера забросили еще две шайбы и окончательно сняли все вопросы о победителе.

В заключительном периода в ворота Австрии влетел еще один гол, который подвел итог этому четвертьфинальному противостоянию. Любопытно, что в составе победителей отличились шесть разных хоккеистов.

Теперь за путевку в финал сборная Швейцария поспорит с хозяевами чемпионата датчанами, которые накануне сотворили главную сенсацию турнира, выбив из него канадцев. Викинги проигрывали в матче, но забросили победную шайбу за 49 секунд до финальной сирены.

Как сообщал OBOZ.UA, "антиукраинская" сборная стала худшей командой чемпионата мира по хоккею. Команда набрала меньше всех очков, пропустили больше всего голов и, как и французы, забили меньше всего шайб.

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