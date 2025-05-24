Матч за 'золото' будет историческим! В игре со счетом 7:0 определился второй финалист чемпионата мира по хоккею. Видео

Cборная Швейцарии во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира по хоккею. В полуфинале в Стокгольме команда Патрика Фишера уверенно обыграла Данию со счётом 7:0.

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Уже в первом периоде Швейцария сняла все вопросы, забросив три шайбы. Нино Нидеррайтер оформил дубль, по голу и передаче записали на свой счёт Малгин, Риат и Шмид. Также отличились Йегер и Мой. Вратарь Леонардо Дженони отразил 17 бросков и оформил четвёртый "сухарь" на турнире.

Дания, сенсационно выбившая Канаду в четвертьфинале, на этот раз не справилась с натиском фаворита. Несмотря на попытки сдерживать игру, команда Микаэля Гата быстро оказалась в роли догоняющей и уже не смогла навязать борьбу.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими часами ранее сборная США по хоккею провела мощнейший матч против Швеции и уверенно вышла в финал чемпионата мира – впервые с 1960 года. "Звездно-полосатые" с первых минут захватили инициативу и не отпускали соперника до самой сирены, завершив встречу с разгромным счётом 6:2.

Воскресный финал станет историческим — ни Швейцария, ни США ранее не выигрывали золото с момента введения плей-офф на чемпионатах мира в 1992 году.

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