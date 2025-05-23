Сборная Канады по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сенсационно уступила сборной Дании. "Кленовые листья" на арене Jyske Bank Boxen пропустили решающую шайбу менее чем за минуту до конца основного времени и впервые с 2014 года не вышли в 1/2 финала ЧМ.

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Перед игрой мундиаля, который с 9 по 25 мая проходит совместно в Хернинге (Дания) и Стокгольме (Швеция) ни одна из букмекерских контор не верила в победу европейцев. На успех датчан принимались ставки с заоблачным коэффициентом 25.00.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, но с обилием удалений. Команды обменивались штрафами, однако ни одной не удалось реализовать численное преимущество.

Наиболее напряжённым оказался конец второго периода, когда одновременно были удалены по одному игроку с каждой стороны.

В третьем периоде счёт открыл Трэвис Санхайм на 46-й минуте после передачи Сидни Кросби и Трэвиса Конекни.

Однако датчане ответили двумя точными бросками: на 58-й минуте отличился Николай Элерс, а за 49 секунд до сирены победную шайбу забросил Николай Олесен.

Обе результативные атаки начались с участия Патрика Расселла, который оформил две передачи.

Канада не сумела спастись, и Дания впервые в своей истории вышла в полуфинал ЧМ, оформив одну из главных сенсаций турнира.

В остальных четвертьфиналах действующие победители мундиаля Чехия не смогла пройти Швецию (2:5), США уверенно разобрались с Финляндией (5:2), а Швейцария разгромила Австрию (6:0). Таким образом в полуфинале чемпионата мира по хоккею сразятся Швейцария – Дания и Швеция – США. Оба полуфинальные матчи будут сыграны в субботу, 24 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, "антиукраинская" сборная стала худшей командой чемпионата мира по хоккею. Команда набрала меньше всех очков, пропустили больше всего голов и, как и французы, забили меньше всего шайб.

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