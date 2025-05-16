'Антиукраинская' сборная пропустила 8 шайб подряд, открыв счет на 33-й секунде матча ЧМ по хоккею. Видео

Сборная Венгрии по хоккею установила впечатляющий антирекорд чемпионата мира, который в эти дни проходит в Стокгольме и Хернинге. Мадьяры потерпели разгромное поражение от команды Дании в матче пятого тура группового этапа, пропустив восемь шайб подряд, – 2:8.

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Удивительно, что именно венгры открыли счет в матче, причем сделали это уже на 33-й секунде. Более того, второй гол в игре также провели "зелено-бело-красные", однако после этого команда из страны, которая откровенно выступает на стороне РФ в войне против Украины, рассыпалась.

Датчане на 14-й минуте сумели отыграть одну шайбу, а после первого перерыва принялась уничтожать оппонента. 16:3 по броскам воплотились в три гола, причем два были забиты с разницей в 26 секунд.

В третьем периоде викинги довершили разгром, четыре раза поразив ворота соперника. Венгрия стала первой командой на ЧМ, которая пропустила восемь шайб. Словения сделала это девять раз, но мадьяры умудрились получить все голы подряд, да и еще ведя в счете.

Для венгров это поражение может стать ключевым. 18 мая они сыграют со швейцарцами, а на следующий день в лобовом поединке за сохранение прописки в элитном дивизионе встретятся с норвежцами.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на чемпионате мира по хоккею четыре встречи завершились с общим счетом 25:4 в пользу фаворитов.

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