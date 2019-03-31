Росія не хоче перемоги свого кандидата в Україні – історик

На виборах президента України Кремль домагається не перемоги проросійського кандидата, а максимальної дестабілізації обстановки в сусідній державі.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV історик Андрій Плахонін. За його словами, на виборах частиною політтехнологій є звинувачення певних кандидатів у зв'язках з РФ, хоча Москва відверто підтримує лише одного кандидата.

"Для Росії головне не поставити свого кандидата, а дестабілізувати політичну ситуацію в Україні. Росії навіть вигідніше, щоб переміг не відверто проросійський кандидат, а переміг менш кваліфікований кандидат. Кандидат, який викличе найбільш гостру реакцію в суспільстві. Кандидат, який ставить під сумнів реформи і співпрацю з Заходом", – пояснив Плахонін.

"Всі ці сценарії в Кремлі давно опрацьовані, і далі, хто б не переміг, Росія буде працювати на дестабілізацію. Вони готові до будь-якого сценарію", – підкреслив він.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію виборів президента-2019.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram