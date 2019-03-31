"Вибув!" На Херсонщині стався скандал на виборчій дільниці

У Херсонській області вчасно відкрились та працюють в штатному режимі 722 виборчі дільниці, проте одна дільниця у смт Нижні Сірогози залишається закритою. Напередодні там штампом "Вибув" зіпсували виборчі бюлетені.

Про це ідеться у повідомленні прес-служби Нацполіції області. Там зазначили, що ввечері 30 березня до правоохоронців зателефонувала голова однієї із дільничних виборчих комісій і сказала, що штамп ставили навпроти прізвища одного із кандидатів.

"За фактом пошкодження виборчої документації відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.158-2 Кримінального кодексу України. Очікується привезення нових бюлетенів, після чого дільниця почне працювати", – повідомили правоохоронці.

У Громадянській мережі "Опора" пояснили, що мова іде про 1293 бюлетенях, де штамп поставили навпроти кандидата в президенти Олександра Мороза.

"Представники комісії повідомили, що почули таку інформацію про кандидата по телебаченню. За даним фактом складений акт. ЦВК взала в роботу документи, додаткові бюлетені будуть виготовлені й доставлені до початку голосування 31 березня", – зазначили в "Опорі".

Як повідомив в ефірі ObozTV аналітик Громадянської мережі Олександр Клюжев, ситуація, яка склалась у Нижніх Сірогозах, надзвичайно серйозна, але є сподівання, що проблема вирішиться і громадяни зможуть проголосувати.

"Окружна виборча комісія весь вчорашній вечір обговорювала це питання, була комунікація із ЦВК, направлена службова записка щодо виділення додаткових бюлетенів. За оперативною інформацією, у дільничної виборчої комісії виникли проблеми із вчасним відкриттям через проблему транспортування бюлетенів. Сподіваємось, що це вирішиться і виборці отримають можливість здійснити волевиявлення. Така ситуація надзвичайно серйозна з точки зору чинного законодавства і з боку перешкоджання виборчого права громадян. Є надія, що таких випадків не повторюватиметься і члени виборчої комісії будуть орієнтуватися виключно на офіційну інформацію щодо кандидатів на пост президента України", – сказав він.

Подібні проблеми трапляються не вперше, зазначив Клюжев. Він пояснив, що це пов`язано із величезною ротацією складів виборчих комісій, члени яких не мають досвіду в організації виборів.

"Така ситуація пов`язана із низьким рівнем компетентності членів дільничних виборчих комісій. Спочатку подають одних людей, які потім проходять спеціальне навчання, але вони пізніше відмовляються працювати. Натомість приходять люди, які не мають досвіду. Ми не раз звертали увагу Верховної Ради на необхідність запровадження повноцінної системи членів виборчої комісії, яка б реалізовувалась у міжвиборчий період. Тоді б до складу комісій подавали тих людей, які мають певні атестати", – додав аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні подібна ситуація склалась у Львівській області, де голова однієї із дільничних виборчих комісій зіпсувала 180 виборчих бюлетенів для голосування, поставивши штам "Вибув" навпроти прізвища одного із кандидатів. Жінка вважала, що кандидат "знявся з виборів", і коли усвідомила свою помилку, сама повідомила про подію в окружну виборчу комісію

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