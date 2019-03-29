"Штампа не буде": в ЦВК уточнили число кандидатів у президенти України

У бюлетенях, які отримають виборці на виборах президента 31 березня, будуть значитися дані про 39 кандидатів.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, штамп із позначкою "Вибув" дільничні комісії не уповноважені ставити.

У Комісії пояснили, що для скасування реєстрації кандидат на пост президента повинен подати письмову заяву не пізніше ніж за 23 дня виборів – тобто до 7 березня.

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"У разі надходження відповідного звернення кандидата пізніше ніж за 23 дні до дня виборів, тобто пізніше 7 березня 2019 року, таке звернення Центральною виборчою комісією не розглядається, рішення щодо нього не приймається", – йдеться в повідомленні.

У ЦВК додали, що після того публічні заяви кандидатів про відмову від балотування не мають ніяких правових наслідків. Оскільки станом на 29 березня зареєстрували 39 кандидатів і саме їх включили в бюлетень, то всі 39 осіб залишаються суб'єктами виборчого процесу.

"Внесення змін до бюлетенів із використанням штампу "Вибув" без рішення ЦВК забороняється. Винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів відшкодовують завдані збитки в порядку, встановленому законом", – підкреслили в Комісії.

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вибори президента України відбудуться 31 березня. Бюлетень для виборів президента в 2019 році стане найбільшим за всю історію.

27 березня кандидат у президенти України Олександр Мороз відкликав свою кандидатуру з майбутніх виборів.

6 березня заступник командувача Сил Спеціальних Операцій Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру на майбутніх виборах на користь діючого президента України Петра Порошенка.

1 березня мер Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на пост президента на користь лідера партії "Громадянська позиція", екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

Також ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів у президенти Дмитра Гнапа, Євгенія Мураєва і Дмитра Добродомова на виборах 31 березня.

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