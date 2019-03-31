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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Пишаюся!" Вдова Маккейна раптово прийшла на виборчу дільницю в Києві

2.8тЧитати матеріал російською

Вдова американського сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн 31 березня стала спостерігачем на президентських виборах України в складі делегації Міжнародного республіканського інституту США.

"Це день виборів в Україні. Процедури зроблені, готові для виборців", - написала вона в своєму Twitter, опублікувавши фото з виборчої дільниці в Києві.

"Я не можу придумати кращого способу вшанувати спадщину свого чоловіка, ніж демонструвати постійну підтримку свободи в країні, про яку він так сильно дбав. Пишаюся тим, що буду в складі місії", – додала Маккейн.

Сінді Маккейн

Сінді Маккейн

kiev.klichko.org

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Не фальсифікація: названа найбільша загроза для виборів в Україні

Міжнародний республіканський інститут – некомерційна громадська організація, діяльність якої спрямована на підтримку розвитку свободи і демократії в усьому світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на виборчих дільницях в Україні вже були зафіксовані перші порушення. 7 ділянок і зовсім не відкрилися.

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de lik
de lik
Артистка-говно, но для цэевропы в самый раз: будут рыдать по пиндосу, улицу его именем назовут, дебилы
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