"Пишаюся!" Вдова Маккейна раптово прийшла на виборчу дільницю в Києві

Вдова американського сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн 31 березня стала спостерігачем на президентських виборах України в складі делегації Міжнародного республіканського інституту США.

"Це день виборів в Україні. Процедури зроблені, готові для виборців", - написала вона в своєму Twitter, опублікувавши фото з виборчої дільниці в Києві.

"Я не можу придумати кращого способу вшанувати спадщину свого чоловіка, ніж демонструвати постійну підтримку свободи в країні, про яку він так сильно дбав. Пишаюся тим, що буду в складі місії", – додала Маккейн.

Міжнародний республіканський інститут – некомерційна громадська організація, діяльність якої спрямована на підтримку розвитку свободи і демократії в усьому світі.

